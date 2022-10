Di Amazfit Falcon ve ne parlavamo la scorsa settimana, ma su di lui gli indizi emergevano già lo scorso maggio. Soltanto ora è stato finalmente ufficializzato dal produttore, disponibile all’acquisto anche in Italia.

Parliamo di uno smartwatch di fascia elevata, robusto e piuttosto vicino al settore degli sportwatch. Sia l’estetica che la dotazione interna, con lo sport al centro, lo posizionano come un concorrente più economico della famiglia Fenix di Garmin, da cui tuttavia si distingue per diversi aspetti. Comunque, scopriamolo meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit Falcon

Specifiche tecniche

Un orologio GPS premium multi sport, Amazfit lo definisce così questo nuovo sportwatch che si presenta con una cassa interamente in titanio e, a protezione dello schermo, un pannello in vetro zaffiro. L’orologio misura 49,45 x 47,2 x 12,95 mm e pesa 64 grammi (senza cinturino), ha quattro pulsanti fisici e la garanzia di resistenza alle immersioni in acqua fino a 20 atmosfere; c’è anche la certificazione MIL-STD 810G (15 test di livello militare superati). I cinturini sono da 22 mm con fibbia classica, quello in confezione è un modello in silicone liquido a sgancio rapido.

Ma partiamo proprio dal display di Amazfit Falcon, un pannello AMOLED da 1,28″ con risoluzione 416 x 416 pixel (la densità è pari a 326 PPI) e luminosità massima di 1000 nit. Chiaramente, nonostante la presenza dei pulsanti, è touchscreen e ha un rivestimento anti-impronte.

Discorso sensori, si va dal biometrico BioTracker 3.0 PPG che permette di rilevare l’ossigenazione del sangue oltre alla frequenza cardiaca, i sensori di movimento (accelerometro, giroscopio, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale e geomagnetico), fino ai sistemi di posizionamento, GPS a doppia banda e a 6 satelliti. Lato connettività supporta WLAN da 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 BLE.

La batteria montata all’interno di Amazfit Falcon è una 500 mAh che si ricarica completamente in 2 ore all’incirca e promette fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, fino a 30 col risparmio energetico attivo, fino a 7 quando l’utilizzo si fa più intenso e quanto segue in base alla modalità GPS scelta:

fino a 21 ore con GPS di precisione;

fino a 38 ore con GPS bilanciato;

fino a 50 ore con GPS a risparmio energetico.

Funzioni software

Amazfit Falcon è una via di mezzo fra uno smartwatch e uno sportwatch, per vari motivi. Lato sport vanta diverse particolarità come la “guida sportiva” di Zepp Coach basata sull’intelligenza artificiale, un algoritmo di allenamento che fornisce dei suggerimenti per allenarsi e recuperare al meglio con piani di allenamento ed esercizi specifici a seconda del proprio stato di forma (monitorando cioè i livelli di fatica, di fitness e supportando l’utente a trovare il giusto equilibrio per evitare eccessi e infortuni).

Per far sì che gli allenamenti siano corredati di dati utili per gestire tutto non sorprende trovare il supporto su Amazfit Falcon ai dispositivi esterni, quali fasce cardio e misuratori di potenza, da connettere all’orologio tramite Bluetooth (non supporta connettività ANT+ purtroppo). L’app companion serve anche per avere una panoramica più chiara delle proprie attività, dello storico e dei dati registrati, che sono comunque in gran parte visibili anche sullo smartwatch. Ma è utile ad esempio anche per creare degli allenamenti personalizzati per 11 sport diversi con fasi, ripetute, eccetera.

A tal riguardo c’è da dire pure che Amazfit Falcon è in grado di tracciare le ripetizioni, le serie e i tempi di riposo durante gli allenamenti, di riconoscere alcuni movimenti e alcune attività sportive (corsa all’aperto, camminata sia all’aperto che non, ellittica, tapis roulant, ciclismo all’aperto, vogatore e nuoto in piscina); complessivamente sono 150 le modalità sportive integrate. C’è anche l’algoritmo PeakBeats, che fornisce alcuni dati utili per monitorare gli sport (dal VO2 Max ai tempi di recuperi, passando per il carico di allenamento e l’effetto aerobico e anaerobico dello stesso).

Fra le altre cose, vale la pena segnalare la possibilità di trasmettere in diretta i propri dati tramite gli auricolari Bluetooth connessi (distanza, durata e altro senza dover per forza far fede), di archiviare la musica sull’orologio, di importare i percorsi e seguirli (nono ci sono tuttavia le mappe cartografiche) e di sincronizzare le attività con app di terze parti come Strava, Google Fit, Apple Salute, Relive e altre.

Lato salute, Amazfit Falcon può monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e i livelli di stress, può fornire una veloce panoramica sul proprio stato fisico del momento con One-tap Measuring ed è in grado di monitorare il sonno in maniera approfondita con fasi e riferendo sulla qualità della respirazione durante il sonno. Non manca poi il sistema di valutazione della salute PAI, e il supporto a tante app di terze parti compatibili col sistema operativo Zepp OS.

Prezzo e disponibilità in Italia di Amazfit Falcon

Amazfit Falcon è disponibile in Italia già da oggi nell’unica colorazione Supersonica Black. Costa 499,90 euro di listino ed è acquistabile direttamente dal sito web ufficiale di Amazfit con una borsa sportiva in omaggio del valore di 39,90 euro, o se preferite, c’è anche su Amazon.

Leggi anche: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione