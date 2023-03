Amazfit, marchio leader a livello globale nel campo dei dispositivi indossabili e di proprietà di Zepp Health, ha presentato oggi un nuovo rugged watch, uno smartwatch pensato per essere utilizzato anche in condizioni estreme. Amazfit T-Rex Ultra va quindi ad ampliare la famiglia T-Rex, una linea di dispositivi costruiti per professionisti dell’esplorazione all’aria aperta e appassionati di avventura.

Amazfit T-Rex Ultra

Riprendendo la caratteristica principale dell’intera serie, anche Amazfit T-Rex Ultra è costruito pensando alla durabilità e alla resistenza agli eventi atmosferici. È realizzato in acciaio 316L e porta alcuni elementi di design brevettati, come i pulsanti pensati per resistere anche al fango senza che questo vada a sacrificare il comfort dopo tante ore di utilizzo.

Le soluzioni adottate da Amazfit permettono a questo smartwatch di funzionare anche a temperature estreme, fino a 30 gradi sotto zero, così da soddisfare i requisiti militari, mentre lo schermo AMOLED può raggiungere una luminosità di picco di ben 1.000 nit, offrendo quindi una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Essendo un dispositivo pensato per le attività all’aperto, non poteva mancare un sistema di posizionamento estremamente preciso, anche in ambienti particolari come montagne e boschi fitti, con funzioni di navigazione evolute rispetto ai modelli precedenti. È possibile importare percorsi personalizzati e utilizzare mappe offline per avere un sistema di navigazione preciso e affidabile.

Ottima anche l’autonomia, grazie alla nuova batteria che permette di raggiungere i 20 giorni con un utilizzo standard. Per gli appassionati di trekking e hiking è possibile utilizzare la modalità Endurance GPS che consente di registrate il percorso seguito per un massimo di 80 ore, un dato che farà la felicità degli ultra-runner. E grazie alla modalità Automatic GPS è possibile modificare in maniera intelligente le impostazioni di posizionamento per massimizzare l’autonomia nelle aree dove il segnale è più forte.

Sono oltre 160 le modalità sportive che possono essere tracciate, sia indoor che outdoor: oltre alle classiche attività come corsa e ciclismo, ma anche nuoto e yoga, troviamo anche freediving indoor e outdoor e skydiving, tutte novità che fanno la loro comparsa per la prima volta nella serie T-Rex di Amazfit.

Previous Next Fullscreen

Amazfit T-Rex Ultra può inoltre contare su Zepp Coach, una funzione che, una volta che l’utente ha immesso i propri dati personali, permette di ricevere piani di allenamento personalizzati e guide per il miglioramento della propria forma fisica. Lo smartwatch inoltre riconosce in maniera automatica decine di esercizi di allenamento, registrando quali muscoli vengono utilizzati e salvando tutte le informazioni nell’app Zepp, così da poter controllare i progressi effettuati. Tutti i dati possono essere trasferiti anche alle principali app di fitness, a partire da Strava, per poter sfidare amici e compagni di allenamento.

Grazie alla connettività Bluetooth tutti i dati raccolti vengono quindi inviati all’app Zepp, vero e proprio centro operativo del sistema, con tracciamento dei parametri vitali incluso il livello di stress. Lo stesso Bluetooth può essere utilizzato per collegare sensori esterni, come misuratori di potenza e fasce cardiache. Il tutto in ottica green, con imballaggi eco sostenibili e un processo produttivo a basse emissioni.

Amazfit T-Rex Ultra è in vendita da oggi sullo store ufficiale e su Amazon nelle colorazioni Abyss Black e Sahara al prezzo di 469,99 euro.