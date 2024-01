Il 2023 è stato l’anno che ha segnato l’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale generativa e Microsoft è uno dei colossi tecnologici che da subito ha puntato fortemente su questo settore.

In quest’ottica l’azienda di Redmond sta spingendo in tutti i modi il suo strumento AI Copilot e dopo il rilascio anche per Windows 10 e per Android, iPhone e iPad, oltre che per Windows 11, ora è giunto il momento dell’hardware, in particolare la tastiera.

Copilot è sempre più al centro di Windows

Oggi Microsoft ha presentato al mondo il nuovo tasto Copilot per PC con Windows 11 descrivendolo come un modo per consentire alle persone di partecipare più facilmente alla trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale.

La società aggiunge che si tratta del primo cambiamento significativo alla tastiera Windows in quasi tre decenni volto a inaugurare l’anno dei “PC AI”.

Nel breve video condiviso da Microsoft il tasto dedicato a Copilot è posizionato tra i tasti cursore e il tasto “Alt”, ma sembra una rappresentazione a grandi linee, quindi non è possibile dire con certezza dove verrà posizionato e nemmeno se sostituirà un altro tasto, come lo storico tasto “Windows”.

Guardando al passato non si può tuttavia escludere che Microsoft possa a un certo punto obbligare i produttori di PC con Windows a includere un tasto dedicato a Copilot.

All’inizio di questo mese Dell ha mostrato come potrebbe essere utilizzare un PC con Windows 11 governato dall’intelligenza artificiale Copilot.

