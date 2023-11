Le indiscrezioni circa il fatto che Microsoft Copilot poteva approdare anche su Windows 10 erano effettivamente attendibili, in quanto la società ha da poco annunciato che porterà l’esperienza di intelligenza artificiale di Windows 11 sul sistema operativo precedente.

Copilot sarà presto disponibile in anteprima sui dispositivi Windows 10 versione 22H2 idonei tramite il programma Windows Insider, al quale è possibile partecipare andando nella sezione Windows Update presente nelle impostazioni di Windows 10.

Microsoft porta Copilot su Windows 10

Come anticipato dalle precedenti voci di corridoio, su Windows 10 Copilot dovrebbe offrire un’esperienza simile a quella disponibile su Windows 11 e sarà accessibile attraverso la relativa icona che apparirà nella barra delle applicazioni.

La finestra di chat che si aprirà non ostacolerà le app aperte e sarà possibile utilizzare anche il microfono per conversare con l’IA.

Coloro che sono interessati all’anteprima di Copilot in Windows 10 al di fuori del programma Windows Insider possono installare l’aggiornamento di anteprima non di sicurezza di novembre 2023, quindi andare in Windows Update e selezionare la casella “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”.

Tuttavia è bene tenere presente che come per Windows 11 Microsoft introdurrà Copilot in Windows 10 con un lancio graduale nel corso dei prossimi mesi utilizzando la sua tecnologia di implementazione controllata.

Anche se Copilot arriverà effettivamente su Windows 10, Microsoft ribadisce che la fine del supporto di Windows 10 rimane invariata, quindi non sarà più supportato a partire dal 14 ottobre 2025.

Tuttavia si vocifera che il motivo principale dietro la decisione di portare Copilot su Windows 10 sarebbe la sua imponente quota di mercato, visto che è ancora in uso su circa 1 miliardo di dispositivi attivi mensilmente, mentre Windows 11 è presente su 400 milioni, quindi la data di fine supporto attuale potrebbe apparire prematura.

