Windows Copilot sta lentamente arrivando sui nostri PC e promette di offrire un’esperienza rivoluzionaria agli utenti del sistema operativo di Microsoft.

All’inizio di questo mese Dell ha mostrato come potrebbe essere utilizzare un PC con Windows 11 governato dall’intelligenza artificiale Copilot. Gli utenti potevano chiedere ad esempio quale driver grafico stesse utilizzando il sistema, invece di iniziare a cercare una risposta navigando nei menu o cercando su Google, e Copilot presentava all’utente la risposta e il pannello di controllo specifico.

Gli utenti potevano anche chiedere di rendere più veloce il loro PC e Copilot si occupava di modificare le opzioni di sistema per incrementare le prestazioni.

Copilot potrebbe rendere Windows 11 accessibile a tutti

Tuttavia il cambiamento più rilevante per Windows potrebbe essere il modo in cui Copilot può gestire automaticamente le impostazioni, anche senza chiedere nulla all’utente.

Dell ha mostrato come dopo essersi connessi a una rete Wi-Fi pubblica, Copilot potrebbe modificare automaticamente le impostazioni di sicurezza e attivare automaticamente il risparmio energetico, inoltre l’intelligenza artificiale potrebbe anche chiudere un’app bloccata in background, cambiare automaticamente le impostazioni del sistema i base al contesto, a beneficio della maggior parte degli utenti che non hanno competenze tecniche specifiche.

Il risultato sarebbe un’esperienza Windows molto più automatizzata che mai, in cui idealmente anche l’utente base potrebbe sfruttare pienamente il sistema operativo.

Secondo le ultime indiscrezioni i notebook Surface Pro 10 e Laptop 6 che Microsoft lancerebbe nel 2024 sarebbero i primi veri PC intelligenti di Microsoft e potrebbero presentare il pulsante dedicato a Copilot invece dell’anacronistico pulsante Windows.

