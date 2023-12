Da quando Microsoft Copilot è stato lanciato in anteprima a febbraio, sono state numerose le persone che hanno sfruttato tale soluzione di intelligenza artificiale per le attività quotidiane.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Redmond ha annunciato che Copilot adesso è disponibile a livello generale e non più in anteprima.

Copilot disponibile in versione finale per tutti

Microsoft ricorda che Copilot offre l’accesso a potenti modelli di intelligenza artificiale, come ad esempio GPT-4 e quando gli utenti idonei accedono con un account aziendale o scolastico (Microsoft Entra ID), ricevono la protezione dei dati commerciali senza costi aggiuntivi, il che significa che le istruzioni e le risposte non vengono salvate, il colosso di Redmond non controlla l’accesso e i dati non vengono utilizzati per addestrare il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sottostante.

Copilot è in grado di aiutare gli utenti ad affrontare attività quotidiane, come la stesura di un’e-mail, il riepilogo di file PDF e articoli, la generazione di immagini con DALL-E 3, l’apprendimento di nuove competenze e l’ottenimento di risposte a domande complesse.

Con Copilot ora disponibile a livello generale, le organizzazioni e gli utenti possono sentirsi ancora più sicuri nell’usarlo come parte dei loro flussi di lavoro quotidiani, potendo contare sul Customer Copyright Commitment (CCC) di Microsoft, che consente ai clienti di usufruire del servizio di intelligenza artificiale senza preoccuparsi di eventuali rivendicazioni sul copyright.

Bing Chat e Bing Chat Enterprise di recente sono passati a Copilot per rendere la chat Web basata sull’intelligenza artificiale più accessibile con un’esperienza utente semplificata su copilot.microsoft.com.

Microsoft precisa che questa esperienza è già disponibile oggi e nel corso del tempo verrà resa disponibile ai clienti un’interfaccia utente aggiornata e rinominata per Copilot, con la protezione dei dati commerciali su altri endpoint.

