A distanza di poche ore dall’apertura del CES 2024, NVIDIA ha svelato (e confermato) l’imminente arrivo delle nuove GeForce RTX 40 SUPER. Il produttore californiano in realtà non si è sbilanciato più di tanto, limitandosi ad aggiornare l’immagine di copertina della pagina ufficiale Facebook e lasciando palesemente intuire che ci sono novità all’orizzonte in fatto di schede grafiche a marchio GeForce. Dopo il post sul blog NVIDIA che faceva riferimento a un evento virtuale programmato l’8 di gennaio al CES di Las Vegas, quest’ultimo indizio non lascia più spazio a dubbi e ci prepara definitivamente al lancio dei nuovi modelli GeForce RTX 40 Ada Lovelace.

NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER: ecco i modelli che dovrebbero essere presentati

Nelle scorse settimane le indiscrezioni sulle GeForce RTX 40 SUPER sono state molte, provenienti da più fonti e per questo piuttosto concrete, ancora di più se guardiamo alla conferma definitiva di NVIDIA di queste ore. In attesa della prossima mossa dell’azienda di Jen-Hsun Huang, a oggi le informazioni trapelate vogliono NVIDIA pronta con tre modelli GeForce RTX 40 SUPER, nel dettaglio GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4080 SUPER; la roadmap del produttore relativa alla presentazione potrebbe seguire questo ordine ma ancora non possiamo confermarlo del tutto.

Riguardo le caratteristiche dei vari modelli invece, tutte le schede GeForce RTX 40 SUPER saranno migliorate sia per quanto riguarda la GPU che le memorie; mancando ormai poche ore a quello che sembra essere il lancio ufficiale, non ce la sentiamo di fare ulteriori speculazioni e in attesa di novità ufficiali da parte di NVIDIA vi lasciamo con le schede tecniche presunte che circolano sulla rete ormai da diverso tempo. Come anticipato si tratta di dati tecnici da confermare in via ufficiale, anche se non dovremmo essere troppo lontani dalla realtà.

NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER – Caratteristiche tecniche (da confermare)



NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Frequenza base 2.295 MHz

Frequenza Boost 2.550 MHz

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 23 Gbps

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Frequenza base 2.340 MHz

Frequenza Boost 2.610 MHz

Memoria 16 GB

Velocità Memoria 21 Gbps

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Frequenza base 1.9800 MHz

Frequenza Boost 2.475 MHz

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 220 W

