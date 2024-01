Mentre aspettiamo il CES di Las Vegas per vedere all’opera i nuovi processori Intel Core 14a gen a basso consumo e le varianti per notebook serie Core HX, dalla rete spunta quella che sembra a tutti gli effetti la prima foto del prossimo modello enthusiast targato Intel, il Core i9-14900KS. L’inedita CPU, ancora non confermata ufficialmente dall’azienda, potrebbe essere la più veloce mai vista finora sul mercato consumer, superando non solo il suo predecessore, Core i9-13000KS, nonché l’attuale flagship Raptor Lake Core i9-14900K (Recensione).

Intel Core i9-14000KS potrebbe avere una frequenza Boost a 6,2 GHz

Nelle scorse settimane le indiscrezioni sul Core i9-14900KS non sono mancate, rumor piuttosto concreti che in sostanza non si discostano dalla politica Intel degli ultimi anni, ovvero quella di proporre un’edizione speciale del proprio top di gamma Core i9 con frequenze di clock più spinte. Come anticipato, Intel non ha confermato ancora la notizia è oltre alla foto in questione al momento non sono trapelati dettagli di tipo tecnico che ci diano indizi definitivo su questo potente processore.

Guardando ai suoi successori però, nonché alle caratteristiche dell’attuale Core i9-14900K/KF, possiamo facilmente ipotizzare che questa variante 14900KS offrirà una configurazione a 24 core e 32 thread, garantendo una frequenza Boost più spinta, verosimilmente 6,2 GHz contro i 6,0 di Core i9-14900K. Il resto delle caratteristiche tecniche rimarrà invariato, fatta eccezione per il TDP che partirà probabilmente da 150 watt e non da 125 watt come per gli altri modelli Intel Core K Unlocked; anche il prezzo lieviterà, passando dai 589 dollari di listino ad almeno 689-699 dollari (al pari dei predecessori).

Se confermato, il Core i9-14900KS, rappresenterà più che altro un esercizio di stile, incrementando più che altro le prestazioni single-core. Il lancio potrebbe essere vicino e non escludiamo un debutto imminente al CES di Las Vegas.

Scheda tecnica presunta Intel Core i9-14900KS

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base ?

Frequenza Turbo Boost Massima 6,2 GHz (P-Core), 4,4-4,6 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4 DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 150 watt

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253 watt

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Prezzo ≥ 689 dollari

