Come annunciato qualche settimana fa, Netflix ha aggiunto la trilogia di Grand Theft Auto al suo catalogo di giochi mobili gratuiti disponibili per i suoi abbonati.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è finalmente giocabile gratis per tutti gli abbonati a Netflix che dunque possono rivivere le avventure di tre classici della serie in versione rimasterizzata: GTA III, Vice City e San Andreas.

Rockstar afferma che queste versioni presentano ulteriori miglioramenti, inclusa una nuova modalità di illuminazione classica che ripristina l’aspetto originale del cielo, in modo che le classiche edizioni definitive di GTA offrano la stessa atmosfera degli originali.

Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile gratis per gli abbonati a Netflix

Ogni gioco della trilogia di GTA è disponibile per il download individualmente, consentendo agli abbonati a Netflix di completarli ciascuno al proprio ritmo.

Rockstar ha annunciato che i giochi di Grand Theft Auto: The Trilogy sono disponibili anche per iOS e Android, rispettivamente tramite App Store e Google Play Store, al prezzo di 19,99 euro ciascuno. Ecco i link per ingannare la lunga attesa di GTA VI.

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto Vice City

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è disponibile anche per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Da non perdere: Cosa guardare su Netflix a dicembre? Tutte le novità tra film, serie TV e originals