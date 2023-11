Netflix ha annunciato che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition di Rockstar Games arriverà su Netflix il 14 dicembre.

I giochi che compongono la trilogia saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati Netflix tramite App Store, Google Play Store e l’app mobile di Netflix.

La piattaforma di streaming fa sapere che a partire da oggi i fan possono pre-registrarsi per giocare a Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, ciascuno dei quali è stato aggiornato per essere giocato sugli smartphone.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition approda su Netflix Games

Netflix afferma che “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition si aggiunge a un catalogo in continua crescita di oltre 80 giochi per dispositivi mobili, con titoli imperdibili di tutti i generi che aggiungono ulteriore valore a tutti gli abbonamenti Netflix, anche attraverso una delle serie più iconiche della storia, senza eventuali annunci, acquisti in-app o costi aggiuntivi.”

Per chi non lo sapesse Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è una collezione che include le versioni rimasterizzate di tre classici della serie GTA: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

I fan della saga ricorderanno che la trilogia di GTA è stata precedentemente lanciata su PC e console e che venne accolta tra le critiche a causa di scelte discutibili e per l’abbondanza di problemi tecnici, alcuni dei quali tanto assurdi quanto ridicoli, al punto che Rockstar si è dovuta scusare con i fan e rabbonirli con dei regali.

L’augurio è che il porting di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sui dispositivi mobili Android e iOS non riservi brutte sorprese, anche per Netflix.

