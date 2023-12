Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di dicembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a dicembre 2023

Film in uscita su Netflix

La figlia oscura

Apriamo le novità Netflix di dicembre 2023 con La figlia oscura, film diretto da Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman e Dakota Johnson. Racconta la storia di Leda, una donna di mezza età divorziata che lavora come professoressa di inglese e si occupa delle sue figlie. Quest’ultime, però, decidono di partire per il Canada, dove risiede il padre, e Leda si ritrova a trascorrere un periodo di completa solitudine, durante il quale, contrariamente a quanto si aspettasse, si sente libera e leggera. Decide così di partire da sola per una vacanza al mare, dove si imbatte in una famiglia molto chiassosa e si concentra soprattutto sulla madre e sulla figlia, che sembrano essere legate da un profondo rapporto che turba molto Leda. La visione della famigliola, infatti, porta la donna ad abbandonarsi ai ricordi: a quando ha dovuto affrontare per la prima volta la maternità, la paura, i timori e le scelte non convenzionali che ha compiuto nella sua vita come madre. Inevitabilmente riflette anche su quale sono state le conseguenze delle sue scelte per la sua famiglia e si ritrova cosi immersa in un viaggio nei meandri della sua mente, che la costringe ad affrontare il suo passato. Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La figlia oscura.

Il mondo dietro di te (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma Il mondo dietro di te, thriller apocalittico con un ricco cast e tratto dal romanzo candidato ai National Book Award di Rumaan Alam. Vede una vacanza di famiglia sconvolta da due estranei sopraggiunti nel cuore della notte. Amanda (Julia Roberts) e il marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa di lusso per un fine settimana con i figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). La vacanza è subito sconvolta dall’arrivo di due sconosciuti: G.H. (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha’la), che li informano di un misterioso cyberattacco e vogliono rifugiarsi nella casa di cui dicono di essere i proprietari. Le due famiglie fanno il punto del disastro che incombe e che diventa sempre più terrificante, obbligandoli a venire a patti con il loro ruolo in un mondo prossimo al collasso. Disponibile in streaming dall’8 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il mondo dietro di te.

The Batman

Questo mese sono in arrivo su Netflix diversi contenuti di terze parti: tra questi spicca The Batman, l’ultimo lungometraggio dedicato al celebre personaggio DC che questa volta vede Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche cittadine, e Batman sembra l’unico a cercare di garantire giustizia. Bruce Wayne deve fare molta attenzione e può fidarsi solo dell’intramontabile Alfred (Andy Serkis) e del tenente James Gordon (Jeffrey Wright). Il nuovo temibile nemico che semina il terrore a Gotham, L’Enigmista (Paul Dano), conosce l’identità del pipistrello, e le indagini porteranno Batman a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia. Nel suo viaggio avrà a che fare con l’affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Disponibile in streaming dall’11 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Batman.

Galline in fuga: L’alba dei nugget (original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità Netflix del periodo natalizio c’è Galline in fuga: L’alba dei nugget, attesissimo sequel del popolare film del 2000. Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla. Il film è nato dalla collaborazione tra la pluripremiata società di animazione Aardman e il regista premio Oscar Sam Fell. Disponibile in streaming dal 15 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Galline in fuga: L’alba dei nugget.

In fuga con Babbo Natale (original)

Proseguiamo con In fuga con Babbo Natale, commedia diretta da Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli e Ilaria Spada. Durante la notte della vigilia di Natale, un ladro travestito da Babbo Natale piomba per sbaglio sul terrazzo dell’appartamento dove vive Antonio, un bambino di sette anni. Quest’ultimo, per questo Natale, ha pregato di ricevere un regalo molto particolare: poter volare sulla slitta di Babbo Natale fino alla stella dove si trova il suo papà. Il bambino infatti è rimasto da poco orfano di padre e vive solo con la sua mamma. Quando l’uomo barbuto vestito di rosso gli compare all’improvviso davanti, non può far altro che stare al gioco e assecondare il piccolo Antonio. Decide così di farsi accompagnare tutta la notte, rubando di casa in casa ma facendogli credere che stia facendo una cosa giusta. Per Antonio, quella sarà la notte più bella della sua vita. Disponibile in streaming dal 15 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In fuga con Babbo Natale.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco (original)

Da non perdere tra le novità Netflix di dicembre 2023 Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, film di fantascienza diretto da Zack Snyder con Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Charlie Hunnam. Dopo un atterraggio di fortuna su una luna ai confini dell’universo, la forestiera dal passato misterioso Kora (Sofia Boutella) inizia una nuova vita in un tranquillo insediamento di agricoltori. Presto diventa l’unica speranza di sopravvivenza della comunità quando il tirannico Reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l’Ammiraglio Noble (Ed Skrein) scoprono che i contadini hanno inconsapevolmente venduto i raccolti ai Bloodaxe (Cleopatra Coleman e Ray Fisher), leader di un agguerrito gruppo di insorti perseguitati dal Mondo Madre. Insieme a Gunnar (Michiel Huisman), un contadino dal cuore tenero che non conosce la realtà della guerra, Kora parte in missione alla ricerca di combattenti disposti a rischiare la vita per difendere il popolo di Veldt. Viaggiando in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxe, i due radunano una manciata di guerrieri accomunati dal bisogno di redimersi: il pilota e mercenario Kai (Charlie Hunnam), il leggendario comandante Generale Titus (Djimon Hounsou), la maestra di spada Nemesis (Doona Bae), il prigioniero dal passato regale Tarak (Staz Nair) e il combattente della resistenza Milius (E. Duffy). Jimmy (con voce di Anthony Hopkins nella versione originale), un antico protettore meccanizzato nascosto dietro le quinte, si risveglia su Veldt con un nuovo scopo. Ma i neorivoluzionari devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro e a combattere insieme prima che gli eserciti del Mondo Madre arrivino a distruggerli tutti. Disponibile dal 22 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco.

Top Gun: Maverick

Chiudiamo le principali novità lato film con un altro lungometraggio non originale: questo mese arriva Top Gun: Maverick, sequel del popolare film del 1986, che vede tornare protagonista Tom Cruise nei panni di Pete “Maverick” Mitchell, coraggioso e scapestrato pilota di caccia della Marina. Il Tenente Pete Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale dell’accademia Top Gun per una pericolosa e quasi impossibile missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”, e si riavvicinerà all’ex fidanzata Penny Benjamin (Jennifer Connelly). Riuscirà a superare i fantasmi del suo passato per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti? Potete scoprirlo dal 22 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Top Gun: Maverick.

Altri film da vedere su Netflix a dicembre 2023

Appuntamento con l’@more – 1° dicembre 2023

– 1° dicembre 2023 Natale al drive-in – 1° dicembre 2023

– 1° dicembre 2023 Faccia a faccia con l’ETA: conversazioni con un terrorista (documentario original) – 15 dicembre 2023

(documentario original) – 15 dicembre 2023 Maestro (original) – 20 dicembre 2023

(original) – 20 dicembre 2023 Grazie. E scusa. (original) – 26 dicembre 2023

(original) – 26 dicembre 2023 Hell Camp: inferno per teenager (documentario original) – 27 dicembre 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Sweet Home – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix di dicembre 2023 da vedere lato serie TV con la seconda stagione di Sweet Home, serie thriller horror coreana. Mentre le persone si trasformano in mostri feroci e seminano terrore, un adolescente tormentato e i suoi vicini d’appartamento lottano per sopravvivere e restare umani. I superstiti della Casa Verde e Hyun-su lottano per sopravvivere in luoghi nuovi mentre emergono altri esseri e fenomeni misteriosi. Chi è che bussa alla porta? Un mostro, un umano… o un ibrido? La posta in gioco è massima, mentre i confini si fanno sempre più labili e nessuno è al riparo dall’infezione. Nuovi desideri e nuove sofferenze si susseguono nei nuovi episodi, disponibili in streaming dal 1° dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Sweet Home.

Squid Game: La Sfida – Parte 3 (original)

Arriva al termine con l’ultima parte Squid Game: La Sfida, reality show ispirato alla celebre serie TV. Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l’altro (ovviamente non come nella serie originale). La terza e ultima parte è disponibile in streaming dal 6 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale del finale di Squid Game: La Sfida.

Odio il Natale – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese natalizio anche la seconda stagione di Odio il Natale, che vede tornare Pilar Fogliati nei panni di una giovane in cerca dell’amore. Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa. Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che porterà con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, Margherita e Titti, e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo. Disponibile in streaming dal 7 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Odio il Natale.

Uno splendido errore (original)

Tra le serie TV da vedere a dicembre su Netflix c’è Uno splendido errore, una commovente storia di formazione incentrata sulla quindicenne Jackie Howard, che, dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, deve imparare ad adattarsi nella campagna del Colorado. Jackie abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado per andare a vivere con la sua tutrice (nonché migliore amica della madre) Katherine, il marito George e i loro dieci figli. Nonostante cerchi di adattarsi alla nuova caotica realtà, Jackie è determinata a concentrarsi sul suo sogno di andare a studiare a Princeton, mentre cerca di capire i propri sentimenti per due dei ragazzi, molto diversi tra loro: l’affidabile e studioso Alex e il misterioso e complicato Cole. Jackie tenta di destreggiarsi nella sua nuova vita, ma i sentimenti e le tensioni che cerca di sopprimere minacciano di mandare tutto all’aria. Riuscirà a restare fedele a sé stessa e trovare comunque l’amore? Disponibile in streaming dal 7 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uno splendido errore.

Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile – docuserie (original)

Proseguiamo con Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile, una docuserie sportiva che consente di seguire da vicino le calciatrici e gli allenatori della Nazionale femminile statunitense e di avere accesso al dietro le quinte della squadra più decorata della storia del calcio femminile. Gli spettatori vivranno in prima persona la pressione, l’euforia, la gioia e le difficoltà che queste atlete di livello mondiale affrontano mentre cercano di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Gli episodi trattano vari temi tra cui gli infortuni, le critiche e i dubbi, la parità di retribuzione e la difesa del retaggio di alcune giocatrici. La serie cattura la preparazione personale e di squadra nel percorso verso il Campionato mondiale di calcio 2023. Nell’arco della loro apparizione al torneo, il pubblico scoprirà come questa squadra segua le orme di quelle che l’hanno preceduta e come continui ad abbattere muri nell’ambito della parità nello sport per le donne. Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Under pressure: verso i mondiali di calcio femminile.

The Crown – stagione 6, parte 2 (original)

Da vedere questo mese la seconda parte della sesta stagione di The Crown, popolare serie storica già vincitrice di numerosi premi e incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica. Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia. Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l’opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d’oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all’orizzonte e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate. Disponibile in streaming dal 14 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della sesta stagione di The Crown.

Berlino (original)

Chiudiamo le principali novità da non perdere a dicembre 2023 su Netflix con Berlino, spin-off e prequel della popolarissima serie La casa di carta che racconta le avventure del personaggio interpretato da Pedro Alonso. Quest’ultimo riprende il suo ruolo accanto a una nuova banda, composta dal genio dell’elettronica Keila (Michelle Jenner), dal professore e consigliere Damian (Tristan Ulloa), da Cameron (Begoña Vargas), dal fedele seguace Roi (Julio Peña Fernández) e dall’instancabile Bruce (Joel Sanchez). Nel suo periodo d’oro, Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte. Solo due cose possono rallegrare una giornata cupa: la prima è l’amore. La seconda è rubare un mucchio di soldi. Disponibile in streaming dal 29 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Berlino.

Altre serie TV da vedere su Netflix

DI4RI ( stagione 2 , parte 2 , original) – 6 dicembre 2023

( , , original) – 6 dicembre 2023 Blood Coast (original) – 6 dicembre 2023

(original) – 6 dicembre 2023 L’inferno dei single (reality show, stagione 3 , original) -12 dicembre 2023

(reality show, , original) -12 dicembre 2023 Carol e la fine del mondo (original) – 15 dicembre 2023

(original) – 15 dicembre 2023 La creatura di Gyeongseong – Parte 1 (original) – 22 dicembre 2023

(original) – 22 dicembre 2023 La concierge Pokémon (original) – 28 dicembre 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

