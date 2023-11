Che NVIDIA non abbia alcuna intenzione di perdere i preziosi introiti del mercato cinese a seguito del ban imposto dagli Stati Uniti non è certo una novità. Nelle scorse settimane il produttore californiano ha fatto di tutto per minimizzare i danni, soprattutto per quanto riguarda i chip rivolti al mondo dei datcenter, dell’HPC e più in generale di tutti quegli ambiti dove c’è di mezzo l’Intelligenza Artificiale. Dopo le ultime e sostanziose spedizioni “ufficiali” prima dell’entrata in vigore delle sanzioni, nonché delle prove per aggirare il ban con chip AI “idonei” ma ovviamente depotenziati, sembra che l’attenzione di NVIDIA sia ora concentrata su un prodotto consumer top di gamma, la GeForce RTX 4090, ossia il modello flagship della serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace”.

NVIDIA GeForce RTX 4090 “D” potrebbe arrivare sul mercato cinese nel 2024

Secondo quanto riportato dai colleghi di wccftech, l’azienda guidata da Jen-Hsun Huang avrebbe in cantiere una nuova variante della potentissima GeForce RTX 4090 (Recensione), nel dettaglio si parla di una GeForce RTX 4090 D, dove il suffisso aggiunto indicherebbe “Dragon” che, inutile quasi dirlo, calza a pennello per il mercato cinese. Al momento si tratta di indiscrezioni che suggeriscono un lancio per il 2024, non è chiaro per quale periodo dell’anno ma la notizia sembra piuttosto attendibile vista l’importanza di questo modello nella lineup di prodotti consumer NVIDIA.

Quando arriverà, la GeForce RTX 4090 Dragon sarà un prodotto idoneo che rispetterà le restrizioni imposte dagli USA, ossia un depotenziamento delle prestazioni visto che la GeForce RTX 4090 “originale” rientra in quella categoria di prodotti bannati (molti) per l’esportazione in Cina visto che offre un TPP (Total Processing Performance) di oltre 4.800 punti. Nelle ultime settimane questa diatriba ha portato a un’impennata mostruosa dei prezzi della GeForce RTX 4090 (ma non solo), senza contare la disponibilità ai minimi storici visto che molte aziende cinesi si sono accaparrate sostanziose scorte di RTX 4090 per convertirle in acceleratori destinati ai carichi per l’Intelligenza Artificiale; non sappiamo se questa mossa di NVIDIA avrà conseguenze positive su disponibilità e prezzi, ma dubitiamo che la situazione torni alla normalità (peccato). Ma come sarà questa GeForce RTX 4090 D?

Secondo la fonte, per il nuovo modello NVIDIA utilizzerà un chip Ada Lovelace AD102-250 in luogo del più potente AD102-300-A1 che ritroviamo sul modello GeForce RTX 4090 originario; questa GPU perderà quindi parte della sua capacità di calcolo e delle prestazioni per scendere sotto il TPP imposto dagli Stati Uniti, mentre a livello di supporto hardware/software non dovremmo vedere particolari differenze. La disponibilità dovrebbe essere nella norma per cercare di soddisfare le esigenze dell’ampia comunità di gamer e creator cinesi, con un prezzo che però dovrebbe ricalcare quello della GeForce RTX 4090 non D, ossia 1.599 dollari di listino. A oggi non sono emersi ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche finali dell’inedita scheda grafica che, almeno sul versante VRAM, dovrebbe rimanere ai livelli dell’attuale flagship NVIDIA.

