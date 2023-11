Quali sono le novità da vedere a dicembre 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese natalizio. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a dicembre 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

The Lost King (original)

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2023 da guardare con The Lost King, film diretto da Stephen Frears che racconta una storia vera: quella di Philippa Langley, scrittrice inglese che ha contribuito enormemente alla riesumazione di Riccardo III nel 2012, portando alla scoperta dei suoi resti e della sua tomba. La donna ha circa 50 anni, è insoddisfatta del proprio lavoro e anche la vita sentimentale non le è favorevole, soprattutto dopo la separazione da suo marito (Steve Coogan). Inappagata dalla sua vita, si rifugia con passione nella ricerca delle spoglie mai rinvenute del re Riccardo III. Fermamente convinta che al sovrano spetti una degna sepoltura, la scrittrice ha una brillante intuizione e riesce a trovare il luogo dove è seppellito il re. Ma la donna dovrà fare i conti con gli esperti che cercheranno di sottrarle il merito del ritrovamento delle spoglie. Disponibile dal 6 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lost King.

Marcel the Shell

Proseguiamo con un lungometraggio decisamente originale: Marcel the Shell. Il film d’animazione diretto da Dean Fleischer-Camp racconta la storia di Marcel, una conchiglia alta circa due centimetri e mezzo, che vive con sua nonna Connie e il loro animaletto domestico di nome Alan. Una volta Marcel e sua nonna facevano parte di una nutrita comunità di molluschi, ma sono rimasti gli unici sopravvissuti della loro specie a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. La loro storia inizia a circolare in rete, portando Marcel a diventare una vera star con tanto di fan. La sua vita cambierà radicalmente, perché aumenteranno i pericoli, ma ci sarà anche una nuova speranza nel cuore del mollusco: quella di ritrovare la sua famiglia perduta. Disponibile dal 7 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Marcel the Shell.

Papà scatenato

Robert De Niro ritorna sullo schermo con un’altra divertente commedia, questa volta al fianco di Sebastian Maniscalco e Leslie Bibb. Papà scatenato segue la storia di Sebastian, proveniente da una famiglia di origini italiane. Suo padre Salvo (Robert De Niro) è un immigrato italiano, trasferitosi diversi decenni prima negli Stati Uniti, dove ha lavorato come parrucchiere. Quando Sebastian decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata americana Ellie, sia quest’ultima che lo stesso Salvo insistono affinché i genitori di entrambi si incontrino. Viene quindi organizzato un weekend nel quale Salvo potrà conoscere l’intera famiglia di Ellie, nota per essere molto ricca e al contempo eccentrica. Il fine settimana, che avrebbe dovuto unire le famiglie, si trasforma in un vero e proprio scontro culturale, nel quale sembra evidente che Salvo non abbia nulla in comune con i genitori di Ellie. Eppure, alla fine del weekend capiranno qualcosa che in un primo momento è sfuggito a tutti loro. Disponibile dall’11 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Papà scatenato.

Una notte violenta e silenziosa

Da non perdere a dicembre 2023 su Sky e NOW Una notte violenta e silenziosa, un thriller natalizio dalle atmosfere dark. La pellicola, diretta da Tommy Wirkola, vede una squadra di mercenari irrompere in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti. La squadra di criminali non è però preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare qualcosa di…inaspettato. Nel cast anche Beverly D’Angelo, Alex Hassell, John Leguizamo e Cam Gigandet. Disponibile dal 14 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una notte violenta e tempestosa.

Retribution

Liam Neeson ritorna con Retribution, nuovo thriller action diretto da Nimrod Antal. Il film segue la storia di Matt Turner, un padre di famiglia e uomo d’affari americano che vive a Berlino. In un giorno come tanti, Matt finisce per ritrovarsi vittima di un terribile ricatto. Mentre è in macchina con i suoi figli, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi: se non seguirà le istruzioni, l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. Matt inizia così una folle corsa contro il tempo per mettere in salvo sé stesso e la sua famiglia. Ci riuscirà? Potete scoprirlo dal 18 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Retribution.

Spoiler Alert

In arrivo questo mese anche Spoiler Alert, film diretto da Michael Showalter con Jim Parsons (Sheldon Cooper di The Big Bang Theory) e Ben Aldridge. Racconta la storia della relazione tra un giornalista, Michael Ausiello, e un fotografo, Kit Cowan. Un amore profondo che dura da 14 anni e sembra uscire da una commedia romantica. Per Michael, Kit è tutto il suo mondo e la famiglia amorevole che non ha mai avuto, anche grazie ai suoi genitori Marilyn e Bob (Sally Field e Bill Irwin), che dopo un primo momento di esitazione lo accolgono come fosse loro figlio.

La vita scorre quasi perfetta, contornata dalla vivace cerchia di amici a Manhattan. Il rapporto purtroppo prende una svolta tragica quando a Cowan viene diagnosticata una rara forma di cancro. La pellicola si concentra sugli undici mesi che i due trascorrono insieme e sui cambiamenti che rafforzano il loro rapporto e li aiutano a lottare contro la malattia. Disponibile dal 20 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Spoiler Alert.

Shazam! Furia degli dei

Da non perdere questo mese di dicembre 2023 su Sky On Demand e NOW Shazam! Furia degli dei, sequel del film uscito nel 2019 con Zachary Levi. Segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), capace di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam, alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo: con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Il team viene infatti formato da Shazam, Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Tutti devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e i loro alter ego di supereroi, ma non avranno molto tempo per capire come gestire le loro vite parallele: si ritroveranno ad affrontare le Figlie di Atlante, Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler), un trio di antiche divinità arrivate sulla Terra in cerca di vendetta e alla ricerca di quella magia che diverso tempo fa è stata loro rubata e che permette ai ragazzi di trasformarsi in supereroi. Sarà compito di Billy e dei suoi fratelli adottivi combatterle per salvare non solo la loro vita, ma anche tutto il mondo. Riusciranno a mettere in salvo il pianeta? Potete scoprirlo dal 22 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Shazam! Furia degli dei.

Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse

Tra le tante novità Sky e NOW di dicembre 2023 c’è anche Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse, una storia di formazione ambientata negli anni ’80 nel Queens, a New York. Racconta la storia di due amici, Paul e Johnny (Banks Repeta e Jaylin Webb), uno bianco ed ebreo e l’altro di colore. Negli Stati Uniti dilaga ancora il razzismo, motivo per cui i due giovani ambiscono a elevarsi socialmente. I genitori di Paul (Anne Hathaway e Jeremy Strong), però, decidono di allontanarlo da Johnny e mandarlo in una scuola prestigiosa, frequentata solo da bianchi. Il ragazzo ammette di non reagire e stare zitto quando il suo amico viene insultato dai compagni di classe per la sua carnagione, ma sarà suo nonno Aaron (Anthony Hopkins) a insegnargli come qualche decennio prima anche gli ebrei venivano vessati e cacciati. Saranno proprio le parole del nonno a dargli il coraggio di far sentire la sua voce. Disponibile dal 24 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse.

Tre di troppo

Da vedere su Sky e NOW proprio il giorno di Natale Tre di troppo, commedia diretta da e con Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele. Racconta la storia di Marco e Giulia, una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto… senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. e cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull’orlo del baratro. Il destino ha però in serbo altri piani per i due: senza alcun motivo, una mattina si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. La cosa sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita. Disponibile dal 25 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tre di troppo.

Super Mario Bros. – Il film

Chiudiamo le principali novità Sky e NOW lato film con Super Mario Bros. – Il film, lungometraggio d’animazione diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic che vede protagonista l’iconico idraulico dei videogiochi Nintendo. La vicenda ha inizio quando i due fratelli idraulici Mario (con la voce di Claudio Santamaria nella versione italiana) e Luigi, durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, si ritrovano catapultati in un universo magico attraverso un misterioso condotto. Quando i due si separano, Mario intraprende una frenetica avventura alla ricerca del fratello perduto. Per fortuna nella sua missione può contare sull’amicizia di Toad, abitante del Regno dei Funghi, e sui saggi consigli della determinata guerriera Principessa Peach, alle prese con l’imminente invasione del cattivissimo Bowser. Apprese le tecniche di combattimento da Peach, Mario dovrà fare appello a tutte le sue forze non solo per ritrovare Luigi, ma anche per fermare l’attacco di Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada. Nella versione originale le voci sono di Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Seth Rogen (Donkey Kong) e Jack Black (Bowser). Disponibile dal 26 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Super Mario Bros. – Il film.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2023

Lo Schiaccianoci e il flauto magico – 2 dicembre 2023

– 2 dicembre 2023 I peggiori giorni – 4 dicembre 2023

– 4 dicembre 2023 The Good House – 17 dicembre 2023

– 17 dicembre 2023 Cattiva coscienza – 27 dicembre 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo l’immancabile Christmas (dal 1° al 31 dicembre 2023), ma anche un canale interamente dedicato alla saga di Harry Potter (dal 23 al 31 dicembre 2023), che comprende tutti e otto i film e lo speciale del 20° anniversario.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Non ci resta che il crimine – La serie (original)

Una delle novità Sky e NOW più attese di dicembre 2023 è sicuramente Non ci resta che il crimine – La serie, serie TV italiana Sky Original basata sulla trilogia cinematografica sui viaggi nel tempo. Vede al centro la sgangherata banda di amici composta da Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno. Dopo il viaggio indietro nel tempo fino agli anni ’80, in cui a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi quello nell’Italia fascista degli anni ’40, il racconto riprende subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporta i protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e delle contestazioni studentesche e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Moreno, Giuseppe e Claudio si trovano di nuovo riuniti. Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco riguardo i cambiamenti da non fare nel passato. Giuseppe riesce a incontrarla a casa di Duccio Casati (Maurizio Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. L’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda (Grace Ambrose) gli fa commettere un grave errore: salvandola da un attentato con l’aiuto dei suoi amici, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente. Ora l’Italia del presente è diventata una dittatura fascista e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto. Nel cast anche Liliana Fiorelli, Kabir Tavani, Sara Baccarini, Daniela Virgilio e Claudio Corinaldesi. Disponibile dal 1° dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non ci resta che il crimine – La serie.

COBRA: Rebellion – stagione 3 (original)

Restiamo in ambito Sky Original con la terza stagione di COBRA – Unità anticrisi, denominata COBRA: Rebellion. La serie segue politici di alto livello ed esperti di spicco mentre devono rispondere a una crisi nazionale, proprio come il comitato Cobra nella vita reale. La prima stagione ha seguito il Primo Ministro Roberto Sutherland alle prese con un massiccio brillamento solare che ha lasciato la maggior parte del Regno Unito senza elettricità. Nella seconda stagione il governo ha affrontato una nuova emergenza nazionale, costituita da una serie di attacchi informatici. In questa terza e nuova stagione, Sutherland si trova ad affrontare la sfida più grande: quando un disastro ambientale imprevisto provoca enorme distruzione e perdite di vite umane, le conseguenze sono enormi per il Primo Ministro, le cui indagini lo portano insieme alla squadra a rendersi conto che potrebbe non essere tutto come sembra. Disponibile dal 5 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di COBRA (COBRA: Rebellion).

Progetto Lazarus – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Sky On Demand e NOW con la seconda attesissima stagione di Progetto Lazarus. La lotta per garantire il futuro non è mai stata così intensa. Quando il mondo si blocca in un loop temporale, nel quale ogni tre settimane il mondo finisce, la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l’umanità venga spazzata via per sempre. Tra loro il risoluto agente speciale George (Paapa Essiedu), che è caduto in disgrazia dopo aver tradito l’organizzazione in nome dell’amore. George è determinato a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei suoi amici, dei suoi colleghi e dell’amore della sua vita. Quando scopre che la causa che sta combattendo è più inquietante di quanto sembri, George inizia a sospettare che l’unica persona di cui può davvero fidarsi è solo sé stesso. Disponibile in streaming dal 18 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Progetto Lazarus.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Detective Maria Kallio ( stagione 2 ) – 8 dicembre 2023

( ) – 8 dicembre 2023 L’amore e la vita – Call the Midwife ( stagione 8 ) – 9 dicembre 2023

( ) – 9 dicembre 2023 Sanditon ( stagione 3 ) – 13 dicembre 2023

( ) – 13 dicembre 2023 Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato (speciale natalizio) – 25 dicembre 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

