Cosa vedere tra le novità Disney+ di dicembre 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese natalizio accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a dicembre 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a dicembre 2023

Film in uscita su Disney Plus

Theather Camp: un’estate a tutto volume

Apriamo le novità Disney+ di dicembre 2023 con Theather Camp: un’estate a tutto volume, nuova commedia originale con protagonisti il vincitore del Tony Award Ben Platt e Molly Gordon. I due interpretano Amos e Rebecca-Diane, migliori amici da sempre e insegnanti di recitazione presso un campeggio malmesso a nord di New York. Dopo che l’inarrestabile e amata fondatrice della colonia estiva a tema teatrale finisce in coma, l’eccentrico staff deve collaborare con il figlio, un incapace fissato con le criptovalute, per mantenere a galla questo luogo sacro per gli attori. Diretto da Molly Gordon e Nick Lieberman e scritto da Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman e Ben Platt, il film è basato proprio sul loro cortometraggio. Disponibile in streaming dal 6 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Theather Camp: un’estate a tutto volume.

Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può! (original)

Proseguiamo con i film da vedere su Disney+ questo mese con Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!, nuova pellicola d’animazione basata sulla popolare serie di libri scritta da Jeff Kinney. Quest’anno le vacanze invernali si stanno rivelando particolarmente stressanti per Greg Heffley. Dopo aver accidentalmente danneggiato uno spazzaneve mentre faceva un pupazzo di neve insieme al suo migliore amico Rowley Jefferson, Greg teme di non ricevere la nuova console per videogiochi che desidera tanto per Natale. Per peggiorare le cose, rimane bloccato dalla neve con la sua famiglia, tra cui il burbero fratello maggiore Rodrick e il fastidioso fratello minore Manny. Disponibile in streaming dall’8 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!.

Indiana Jones e il quadrante del destino

Una delle novità Disney+ più attese di questo dicembre 2023 è sicuramente Indiana Jones e il quadrante del destino, ultimo capitolo della popolarissima saga che vede protagonista l’archeologo interpretato dal grande Harrison Ford. Il nuovo film vede un Indiana Jones più in là con gli anni e prossimo al ritiro: non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944; ora siamo nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, e Indy si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato proprio alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacchè Klaber (Boyd Holbrook). In tutto questo l’agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare. Disponibile in streaming dal 15 dicembre 2023. Lo stesso giorno fa il suo debutto sulla piattaforma Eroi senza tempo: Indiana Jones & Harrison Ford, un documentario che illustra la creazione del leggendario eroe archeologo ed esplora il fascino duraturo di Harrison Ford e la sua formazione, compreso il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Uno sguardo approfondito su un momento incredibile della storia del cinema, quando Steven Spielberg e George Lucas hanno riunito un team creativo per collaborare a un’altra pietra miliare, con filmati mai visti prima e interviste a Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, James Mangold e molti altri. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Indiana Jones e il quadrante del destino.

Serie TV da vedere su Disney+

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (original)

Passiamo alle serie TV perché questo mese da vedere c’è Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, basata sulla raccolta letteraria composta dai cinque libri scritti da Rick Riordan. La prima stagione è tratta dal primo libro Il ladro di fulmini, da cui è già stato tratto il primo dei due lungometraggi (2010 e 2013). Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato a essere. La serie vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda, Megan Mullally, Toby Stephens, Virginia Kull, Jason Mantzoukas, Jay Duplass, Glynn Turman, il compianto Lance Reddick, Adam Copeland, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Jessica Parker Kennedy, Olivea Morton, Suzanne Cryer, Timm Sharp e Timothy Omundson. La stagione è composta da 8 episodi, e i primi due sono disponibili dal 20 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

American Dad – stagione 17

Torna con una nuova stagione una delle più popolari serie animate: American Dad. Arriva in streaming su Disney+ la diciassettesima stagione completa, composta anche questa volta da 22 episodi. Nuove avventure per la famiglia Smith, che vive a Langley Falls, Virginia, ed è composta da Stan Smith, agente della CIA repubblicano, sua moglie Francine e i due figli adolescenti Hayley e Steve. Alla famiglia si aggiungono Roger, un alieno che ha salvato Stan dall’Area 51, e Klaus, un uomo nel corpo di un pesce rosso risultato di un esperimento della stessa CIA e che parla con accento tedesco. La nuova stagione completa è disponibile dal 20 dicembre 2023.

What if…? – stagione 2 (original)

Passiamo ai supereroi Marvel con l’attesa seconda stagione di What if…?, da non perdere tra le novità Disney+ di questo dicembre 2023. I nuovi episodi continuano a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore. Disponibile in streaming dal 22 dicembre 2023 con un nuovo episodio ogni giorno per nove giorni di fila. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di What if…?.

Raffa (docuserie original)

Chiudiamo le principali novità da vedere questo dicembre su Disney+ con Raffa, docuserie originale italiana incentrata su una vera stella italiana. Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l’immagine della star italiana più famosa e amata all’estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali? Simbolo di libertà, regina della TV e icona LGBTQ+: Raffaella Carrà è un mito che supera ogni barriera, un’artista amata incondizionatamente dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Eppure Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Gelosissima del suo privato, era una donna che lottava per affermarsi in un mondo di uomini, che ha amato e sofferto come tutte e nella quale convivevano due anime, quella della diva Carrà e quella più vulnerabile di Raffaella Pelloni. La docuserie ripercorre la sua vita pubblica e privata, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, il flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, crisi e rinascite. Tutto raccontato in questi tre episodi di un’ora con la regia di Daniene Lucchetti, attraverso le immagini più iconiche e quelle dell’archivio privato in esclusiva insieme a testimonianze inedite di chi l’ha conosciuta davvero. Disponibile in streaming dal 27 dicembre 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Raffa.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Doctor Who: Wild Blue Yonder (speciale) – 2 dicembre 2023

(speciale) – 2 dicembre 2023 Doctor Who: The Giggle (speciale) – 9 dicembre 2023

(speciale) – 9 dicembre 2023 Doctor Who: The Church on Ruby Road (speciale natalizio) – 25 dicembre 2023

Dopo il primo speciale intitolato The Star Beast, torna Doctor Who con tre altre speciali, di cui uno natalizio. I nuovi speciali riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate), che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (Neil Patrick Harris). Disney suggerisce anche alcuni contenuti da guardare o riguardare durante il periodo natalizio, come la collezione dei film Die Hard con Bruce Willis, o di Mamma ho perso l’aereo, disponibili in streaming in esclusiva sulla piattaforma. Il mese scorso ha debuttato anche la nuova stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi. Qualche anticipazione sulle uscite dei prossimi mesi? È presto fatto: dal 10 gennaio 2024 arriverà Echo, la nuova serie Marvel, a febbraio 2024 arriverà la serie FX Shogun, e nei mesi successivi toccherà a The Artful Dodger, alla seconda stagione di Extraordinary e a Dolce Nero.

Vi ricordiamo inoltre che di recente sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney+ che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a dicembre 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

