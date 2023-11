Il Black Friday può essere l’occasione giusta per aggiornare le componenti del vostro PC, ma se non siete amanti del fai date e non vi piace andare “alla ricerca del componente giusto”, ci sono tante offerte per PC desktop preassemblati, notebook e anche Mini PC, un filone quest’ultimo in continua evoluzione che permette di coniugare la potenza e la funzionalità di un computer desktop tradizionale (dipende dai casi ovviamente) a un dispositivo compatto e a basso consumo che può essere facilmente nascosto dietro il monitor.

Tra le tante offerta per questo Black Friday 2023 su Amazon abbiamo scovato due soluzioni targate GEEKOM, interessanti perché possono soddisfare da un lato l’utente che cerca la prestazione, dall’altro chi guarda ai consumi e non ha particolari necessità in fatto di potenza di calcolo; vediamole nel dettaglio.

Mini PC GEEKOM Mini IT11 e GEEKOM Mini Air11 in offerta per il Black Friday

Partiamo con il più potente dei due Mini PC GEEKOM in offerta su Amazon, il Mini IT11, sistema supercompatto basato su piattaforma Intel Core di 11a generazione e configurabile al pari di altri modelli GEEKOM come il GEEKOM AS 6 che avevamo recensito lo scorso luglio. GEEKOM Mini IT11 è disponibile in due varianti, con processore Intel Core i7-11390H (4 core, 8 thread, 12 MB di cache, fino a 5,00 GHz) oppure con un meno potente Core i5-1155G7 (4 core, 8 thread, 8 MB di cache, fino a 4,50 GHz). Per la grafica troviamo il chip integrato Intel Iris Xe mentre la RAM è di tipo DDR4 SODIMM e può essere configurata sino a 32 GB (max 64 GB supportati).

Lato storage è presente un SSD PCI-E M.2 Gen 3.0 da 512 GB o 1 TB, espandibile sino a 2 TB, chiudono la dotazione WiFi 6 AX, Bluetooth 5.2, LAN Gigabit e un buon numero di porte tra cui: 3x USB 3.2 Gen 2, 2x USB4, Lettore di schede SD, porte HDMI 2.0 e mini Display Port, jack per cuffie da 3,5 mm. Non manca il supporto VESA, mentre per il sistema operativo a bordo troviamo preinstallato Windows 11 Pro.

Potete acquistare il mini PC anche sul sito ufficiale del brand, raggiungibile a questo indirizzo.

Il secondo Mini PC in offerta per il Black Friday è invece il GEEKOM Mini Air11, soluzione che, al pari del fratello maggiore, si basa sulla piattaforma Intel Core 11a gen ma cercando di tagliare costi e consumi utilizzando una CPU Celeron N5095 da 15 watt. Si tratta come detto di un’opzione di fascia bassa, un chip comunque dotato di 4 core e supporto per memorie RAM DDR4 in Dual-Channel configurabile con opzioni da 8 o 16 GB (max. 32 GB). La GPU è sempre un’integrata, Intel UHD 605, mentre per il reparto storage è presente uno slot M.2 per SSD PCI-E da 256 o 512 GB (espandibile a 1 TB).

Chiudono la dotazione WiFi 5, Bluetooth 4.2, LAN 1 Gbps e un reparto I/O ben fornito, in linea possiamo dire con quanto visto per l’IT11: 2x USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, 2x USB-C (solo dati), lettore di schede SD, porte HDMI 1.4, Mini Display Port e jack per cuffie da 3,5 mm. GEEKOM Mini Air11 arriva con sistema operativo Windows 11 Pro e prevede ovviamente il supporto VESA per l’installazione dietro il monitor.

Potrebbe interessarti anche Migliori mini pc Windows di Novembre 2023: ecco i nostri consigli, Recensione Geekom Mini IT13: troppa potenza per queste dimensioni e PC Gaming da 500 euro? Ecco una build per giocare senza spendere troppo

Offerte per categoria