Il Black Friday 2023 entra nel vivo e come ogni anno sono molte le promozioni destinate al segmento PC e componentistica, il momento ideale quindi per mettere in piedi una nuova build o fare un aggiornamento grazie alle ottime offerte in corso che, molto probabilmente, non si ripeteranno a breve termine con questi prezzi super convenienti. In questo articolo abbiamo selezionato le schede madri più valide destinate a processori AMD e Intel, non solo per quanto riguarda i prodotti top di gamma o di ultima generazione, ma anche considerando modelli meno recenti a nostro avviso ancora validi.

Migliori schede madri in offerta al Black Friday

Iniziamo subito con una delle offerte più convenienti nel segmento di fascia alta (o medio-alta in base ai punti di vista), la ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4, scheda madre per processori Intel Core 12a/13a e 14a gen con socket LGA 1700 e chipset Z790. Si tratta di un prodotto ad alte prestazioni che integra il meglio delle funzionalità proprietarie ASUS, ma allo stesso tempo basata su piattaforma DDR4 che permette quindi di risparmiare qualcosa anche sulle RAM.

La scheda ASUS propone il classico design in stile TUF Gaming, robusta grazie al PCB a sei strati e con una dissipazione ad alto profilo che garantisce di tenere a bada le temperature di VRM ed eventuali SSD PCI-E M.2. A bordo troviamo poi un VRM a 16+1 fasi (DrMOS), ottimo quindi anche in ottica overclock, oltre a una sezione di espansione/connettività completa con quattro slot M.2, WiFi 6 e LAN Intel 2,5 Gbps, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 20 Gbps, sei porte SATA 6 Gbps, header Thunderbolt 4 e l’immancabile illuminazione Aura Sync RGB. La proposta ASUS prevede anche il supporto PCI-E 5.0 per il primo slot PCI-E x16 destinato alla scheda video, mentre lato memoria DDR4 possiamo spingerci fino ai kit più veloci da 5.000 MT/s.

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 è disponibile su Amazon a 245,99 euro invece che 419 euro (vedi offerta).

Rimanendo sulla piattaforma Intel LGA 1700, sempre con chipset Z790, troviamo valida anche la MSI Z790 GAMING PRO WIFI che, a differenza della ASUS vista sopra, sposa invece le memorie RAM DDR5. La proposta MSI, che si colloca in una fascia di prezzo leggermente inferiore, risulta comunque completa e se vogliamo anche più sobria in quanto a design. La dissipazione rimane molto curata, sempre con I/O Shield preinstallato e antenne WiFi in dotazione, mentre riguardo le capacità di espansione sono presenti tre slot PCI-E Gen 4.0 x16 e tre slot M.2 (sempre PCI-E 4.0) oltre a quattro porte SATA 6 Gbps. Da segnalare infine il supporto WiFi 6E con Bluetooth 5.3, audio HD a 8 canali e una buona dotazione di porte USB che non si fa mancare un connettore USB-C 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps.

MSI Z790 GAMING PRO WIFI è in offerta a 218,99 euro invece che 284,99 euro (vedi offerta Amazon).

Passando invece alla controparte AMD e al socket AM5 per processori Ryzen 7000, con un prezzo simile troviamo la ASUS PRIME X670-P WIFI, uno dei migliori compromessi se puntate alle CPU AMD ma non volete una scheda madre su chipset X670 che non costi uno sproposito. Il modello ASUS potrebbe fare al caso vostro in quanto è completa di tutto: supporta memorie DDR5 sino a 7.600 MT/s, SSD M.2 PCI-E 5.0 e garantisce quattro slot PCI-E (4.0/3.0) per schede grafiche o eventuali schede di espansione. Anche in questo caso non mancano WiFi 6 e Bluetooth (5.2), audio 7.1 Surround e una dotazione di porte USB complete con USB 3.2 Gen 2×2 ad alte prestazioni.

ASUS PRIME X670-P WIFI è disponibile ora su Amazon a 260,99 euro invece che 340,70 euro (vedi offerta).

Per chi guarda al risparmio, non solo sulla motherboard ma anche sul resto della build, consigliamo invece la GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 su socket AM4 e quindi per CPU Ryzen sino alla serie 5000 (compreso ad esempio il Ryzen 7 5800X3D). Nonostante il prezzo ormai sia basso, la serie AORUS di Gigabyte garantisce comunque una certa qualità, offrendo I/O Shield preinstallato, un VRM a 12+2 fasi e compatibilità con memorie DDR4 sino a 4.733 MT/s. Molto buona anche la sezione di espansione che prevede quattro slot PCI-E (due a 16 piste) compatibili con PCI-E Gen 4.0 e due connettori M.2 Gen 4.0 per SSD, senza dimenticare la porta LAN 2.5 Gbps e USB 3.2.

GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 è disponibile su Amazon a 121,99 euro invece che 157,92 euro (vedi offerta).

Chiudiamo con un’ultima proposta sempre targata ASUS destinata alle piattaforme Intel su socket LGA 1700, questa volta però con chipset B760; parliamo della ASUS Prime B760-PLUS, un’opzione da considerare se volete le ultime novità di casa Intel a un prezzo conveniente. La serie Prime di ASUS rinuncia se vogliamo al superfluo, garantendo comunque la classica affidabilità dell’azienda taiwanese e in questa occasione con supporto per memorie DDR5 e PCI-E 5.0. La dissipazione della scheda è sicuramente più essenziale, così come il VRM meno spinto dei modelli di fascia più alta con chipset Z790; al contempo però troviamo quattro slot per RAM DDR5, tre slot per SSD M.2 con il primo addirittura PCI-E 5.0 e una sezione di espansione/connettività che non si fa mancare USB 3.2 Gen 2×2, LAN 2.5 Gbps e molte delle tecnologie proprietarie dell’azienda taiwanese (vedi AEMP II e OptiMem II).

ASUS Prime B760-PLUS è disponibile su Amazon a 147,99 euro invece che 211 euro (vedi offerta)

