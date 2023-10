MSI aggiorna il proprio catalogo di schede madri e annuncia il debutto di nuovi modelli ottimizzati per processori Intel Core 14a gen, giunti ufficialmente sul mercato nella giornata di ieri con il lancio della serie Core K, Core i9-14900K su tutti. Al pari di altri partner Intel, anche l’azienda taiwanese propone una sorta di refresh della gamma Z790 e B760, prodotti rivisitati e ulteriormente migliorati che comunque non vanno a stravolgere quelle che sono le caratteristiche di base della precedente generazione su socket LGA 1700. Nel dettaglio, MSI presenta le schede madri serie MAX basate su chipset Intel Z790 e le schede madri Micro-ATX con chipset B760, il tutto spalmato sulle diverse “famiglie” MSI MEG, MPG, MAG e PRO.

MSI: schede madri Intel per tutte le tasche, senza dimenticare la fascia enthusiast

La competizione in questo segmento di mercato è molto accesa, soprattutto dopo l’annuncio di ieri delle CPU Core 14a gen “Unlocked” che vede competitor come ASUS e Gigabyte pronti per la sfida con le relative proposte. Le nuove schede madri proposte da MSI coprono come di consueto diverse fasce di prezzo, ma in linea di massima le varie aziende mirano soprattutto a conquistare lo scettro prestazionale nel segmento enthusiast, dove troviamo l’utenza che spende sostanzialmente di più: gamer e overclocker. In quest’ottica sono ideati modelli come le MSI Z790 MAX, schede madri progettate in primo luogo per garantire la massima stabilità in ogni scenario di utilizzo, overclock estremo incluso. Il punto di riferimento in questo caso è l’ammiraglia MEG Z790 GODLIKE MAX, dotata di un VRM a 26 fasi (Duet Power System con 105A SPS), ma anche modelli più economici come la serie PRO possono vantare una sezione di alimentazione molto robusta sino a 16 fasi (in questo caso DRPS 80A SPS).

Le schede madri della serie Z790 MAX vantano un design ottimizzato e sposano il nuovo standard WiFi 7 che, grazie ai canali a 320 MHz e altre ottimizzazioni come la modulazione 4096-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) può raggiungere una velocità di trasferimento dati sino a 5,8 Gbps. A bordo non manca il supporto PCI-E 5.0 per gli SSD M.2 (max 128 GB/s) che, tra le altre cose, supportano lo Screwless M.2 Shield Forzr; degna di nota anche la nuova dashboard MSI con display da 4,5″, utile per mostrare le informazioni di sistema ed eseguire l’overclock con un solo tocco.

Tra le novità introdotte da MSI, in particolare sui modelli MPG e MEG Z790, troviamo una nuova connessione chiamata JAF1 Header, una soluzione ibrida che consente agli utenti di ottenere un header ARGB e un fan header aggiuntivi con un solo cavo. Non dimentichiamo poi la nuova scheda di espansione USB 4.0 PD100W con interfaccia PCIe 4.0 x4 che aggiunge due porte USB 4.0 e due porte DP 1.4; l’USB 4.0 non solo fornisce connettività ad alta velocità fino a 40 Gbps, ma supporta un Power Delivery sino a 100 watt sui dispositivi compatibili.

Passando ai prodotti serie MSI MPG troviamo tre nuovi modelli: MPG Z790 CARBON MAX WIFI, MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI e MPG B760M EDGE TI WIFI, tutti dotati del brevetto MSI Screwless M.2 Shield Frozr, una sezione di alimentazione a 19+1+1 fasi (con SPS da 105A), dissipatore esteso con heatpipe, slot PCIe Lightning Gen 5.0 e connettività Wi-Fi 7. Scendendo di fascia abbiamo poi la MPG B760M EDGE TI WIFI, una scheda madre che supporta un sistema di alimentazione Duet (DRPS) a 12 fasi con DrMOS da 75A e un heatsink esteso per dissipare al meglio il calore; questo modello offre anche uno slot PCIe Gen 5.0, il design Screwless M.2 Shield Frozr e tre slot M.2 Gen 4.0 per gli SSD. Riguardo la connettività invece, sono presenti una porta USB Gen 3.2 Gen 2 x2 Type-C, una LAN 2.5G e un Wi-Fi 6E.

Rimanendo sulla serie MAG segnaliamo anche la MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, con VRM a 16+2 fasi speculari (SPS da 90A), doppio connettore 8pin EPS per la CPU, senza dimenticare il Lightning Gen5 che si estende anche al reparto SSD M.2 (ottimo per questa fascia di prezzo) e connettività WiFi 7. In arrivo ci sono anche due modelli per la fascia mainstream, la MAG B760M MORTAR WIFI II e la MAG B760M MORTAR II, entrambi con formato mATX, alimentazione a 12 fasi (DrMOS 75A), slot Lightning Gen5 PCIe e tre connettori M.2 PCI-E 4.0 per lo storage abbinati ai dissipatori Shield Frozr. Chiudiamo con i modelli della serie PRO, pensata per offrire il giusto compromesso tra funzionalità e affidabilità, oltre a un robusto VRM, slot Lightning Gen 5.0 PCIe, M.2 Shield Frozr, LAN 2.5G, Wi-Fi 7 e supporto per lo standard USB 3.2 Gen2 x2 Type-C.

Disponibilità e prezzi

MSI al momento non ha fornito dettagli su disponibilità e prezzi dei singoli modelli Z790 e B760 che, a questo punto, dovrebbero arrivare a breve presso i principali rivenditori; su Amazon Italia, solitamente molto fornito, troviamo attualmente solo due modelli:

MSI

MAG B760M Mortar WiFi II a 283 euro ( vedi offerta

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI a 378 euro (vedi offerta)



