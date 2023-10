Seguendo il lancio dei processori Intel Core 14a gen Raptor Lake-S “Refresh”, nelle scorse ore ASUS ha annunciato sette nuove schede madri con chipset Z790 e socket LGA 1700, soluzioni che migliorano i modelli già presenti a listino e mirano a supportare al meglio i processori Core 14a gen, non solo dal punto di vista delle frequenze CPU che arrivano sino a 6 GHz, ma anche per le memorie RAM DDR5 ad alta frequenza (8000 MT/s) e la connettività di ultima generazione con il WiFi 7. Al pari dei competitor e partner Intel, l’azienda taiwanese ha apportato diverse modifiche e migliorie anche dal punto di vista del supporto BIOS, con altre ottimizzazioni e tecnologie proprietarie che ormai da anni contraddistinguono i prodotti ASUS e in particolare ASUS ROG.

Come detto i modelli annunciati sono sette, nel dettaglio: ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Maximus Z790 Formula, ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II, ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi. Dalla sigla dei vari modelli notiamo subito che, rispetto ai prodotti già a listino, le nuove schede vengono identificate dal suffisso II, scelta quasi obbligata per facilitare la scelta dell’utente finale, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra schede madri con e senza supporto WiFi 7.

Tutte le novità delle schede madri ASUS Z790

Iniziamo subito dicendo che le schede madri annunciate non stravolgono per design e funzionalità quelle già a catalogo che abbiamo avuto modo di provare nei mesi scorsi, tuttavia, le novità che annuncia ASUS sono diverse e decisamente interessanti oltre che benvenute per l’utenza di fascia alta ed enthusiast. Le ultime arrivate in casa ASUS ripropongono quindi il chipset top di gamma Z790 su socket LGA 1700, garantendo quindi compatibilità con CPU Intel Core 12a gen, Core 13a gen e appunto gli ultimi Core 14a gen; c’è il supporto DDR5 e PCI-E 5.0 (anche per lo storage SSD), ma soprattutto l’implementazione della connettività WiFi7. A questo proposito ASUS offre già piena compatibilità con i suoi ruoter di ultima generazione WiFi 7, superiori per prestazioni a quelli di precedente generazione WiFi 6E e capaci di garantire connessioni velocissime sino a 5,8 Gbps; questi risultati si possono ottenere grazie a diverse funzionalità, partendo dai canali ultrawide a 320 MHz, il supporto per la modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) 4096 e il multi-link (MLO), caratteristica quest’ultima che consente ai dispositivi di trasmettere e/o ricevere simultaneamente su bande e canali diversi. Sempre in quest’ottica, ASUS introduce anche la nuova WiFi Q-Antenna, migliorata sotto il profilo hardware e gestibile attraverso l’app Armoury Crate.

Novità anche sul versante espansione e PCI-E, in particolare per lo standard PCI-Express Gen 5.0 che ora è esteso agli slot M.2 per SSD (quindi per lo storage) su un maggior numero di modelli; tra questi troviamo la bellissima ROG Maximus Z790 Dark Hero e la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, dotata addirittura di ben cinque slot M.2 (dopo vedremo i dettagli). Le ultime ASUS Z790 includono poi un connettore che consente agli utenti di configurare una porta USB Type-C sul pannello frontale in tutti i case compatibili; parliamo di una porta USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps, non solo veloce ma anche utile per la ricarica dei dispositivi grazie a funzionalità come Quick Charge 4+ o USB Power Delivery 3.0. In tutto questo poi non manca il supporto per Intel Thunderbolt 4.0 40 Gbps e USB 4 per sfruttare periferiche di archiviazione esterna ad alte prestazioni (ma non solo).

Passando al reparto memoria RAM, oramai focalizzato sulle veloci DDR5 di nuova generazione, sulle schede madri ASUS c’è la possibilità di accedere ai profili AEMP II per ottimizzare facilmente la memoria rispetto alle impostazioni di base, mantenendo un funzionamento stabile del sistema. Con AEMP II, l’ottimizzazione della memoria è davvero semplice e a portata di clic, sia che si stia cercando di ottenere il massimo da un modulo entry-level, sia che si impieghi un kit di memorie ad alta velocità per ottenere le massime prestazioni dal proprio sistema. I modelli di fascia più alta, come ROG Maximus Z790 Dark Hero e ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II, fanno poi anche un ulteriore passo avanti con la funzionalità del BIOS DIMM Flex, che monitora le temperature della DRAM e regola dinamicamente le prestazioni in base al margine termico; DIMM Flex regola dinamicamente il comportamento del controller di memoria in base alla temperatura della memoria stessa, per ottimizzare le prestazioni e garantire la massima stabilità.

Miglioramenti arrivano anche per la gestione intelligente della scheda madre con l’AI Overclocking; quest’ultimo monitora l’efficienza del dispositivo di raffreddamento della CPU e i cambiamenti nell’ambiente operativo per ottimizzare i suoi parametri nel tempo e ottenere le migliori prestazioni per quella determinata configurazione di sistema. Gli utenti possono utilizzare AI Overclocking su tutte le schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790 e, per la prima volta, anche su una scheda madre TUF Gaming con chipset Intel. A questa poi si abbina un’altra funzionalità, AI Cooling II uno strumento semplice per ottenere un flusso d’aria efficace quando questo è necessario, un funzionamento silenzioso durante le attività più leggere o meno stressanti. Quando gli utenti avviano per la prima volta questo strumento tramite FanXpert nell’applicazione Armoury Crate, viene attivato un algoritmo di apprendimento automatico per raccogliere i dati del sistema durante un breve stress test. Da quel momento in poi, AI Cooling II monitora la CPU e utilizza i dati del test per calcolare la velocità minima della ventola necessaria a raffreddare efficacemente il sistema, riducendone al minimo il rumore.

Rimanendo in tema di gestione intelligente, non poteva mancare l’AI Noise Cancelation, ovvero la cancellazione del rumore bidirezionale basata sull’Intelligenza Artificiale in grado di filtrare i rumori di fondo dal microfono e dall’audio in entrata; grazie a questa funzionalità vengono ridotti al minimo anche altri fastidiosi rumori come il ticchettio della tastiera, i clic del mouse o gli altri rumori ambientali. Non mancano infine le classiche chicche per gli appassionati del brand ASUS e dei PC DIY: c’è il PCIe Slot Q-Release che consente di sganciare una scheda grafica dal proprio slot con una semplice pressione (anche sui prodotti TUF), il design di chiusura Q-DIMM su un solo lato per le memorie RAM, l’indicatore Q-LED e il Q-Latch M.2 per semplificare l’installazione degli SSD PCI-E con form-factor M.2.

Caratteristiche tecniche dei nuovi modelli ASUS Z790

ROG Maximus Z790 Dark Hero

Partiamo dalla ROG Maximus Z790 Dark Hero, modello caratterizzato da un look accattivante in nero con illuminazione Polymo e prestazioni al top anche in overclock grazie a un robusto VRM a 20+1 fasi. Ottime le capacità di espansione/connettività con WiFi 7, LAN 2.5G, doppia porta Thunderbolt 4, USB-C 20 Gbps con Quick Charge 4+, cinque slot PCI-E M.2 (di cui un Gen 5.0) e un reparto audio altrettanto curato con ROG SupremeFX abbinato a un Quad-DAC ESS ES9218. A bordo troviamo poi tutte le funzionalità citate sopra, compreso il sistema di illuminazione RGB che prevede tra l’altro tre connettori LED RGB Gen 2 personalizzabili con Aura Sync.

ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, max. 192 GB

2x PCIe 5.0 x16 (@x16 o @x8/x8)

1 x PCIe 4.0 x4

Storage 1x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4), 4 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C), USB 20 Gbps/ 10 Gbps

USB-C con ricarica rapida QC fino a 60W

ROG Maximus Z790 Formula

ROG Maximus Z790 Formula è invece pensata per quegli utenti che mirano a un circuito di raffreddamento a liquido di tipo custom; le superfici bianche e pulite dei dissipatori e della cover I/O integrata conferiscono a questa scheda un aspetto davvero originale, accentuato dal display OLED da 2 pollici personalizzabile, integrato nel dissipatore dello slot centrale M.2. Il nuovo blocco VRM HybridChill, interamente in rame, offre un raffreddamento passivo di altissimo profilo, mentre il resto delle caratteristiche non si distacca molto dalle altre top di gamma, mantenendo l’audio Supreme FX, WiFi 7 e la LAN 5 Gbps.

ROG MAXIMUS Z790 Formula – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, Max. 192 GB

2x PCIe 5.0 x16 (@x16 or @x8/x8)

1x PCIe 4.0 x4

Storage 1x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4), 4 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN 5 Gbps Realtek

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C), USB 20 Gbps/ 10 Gbps

USB-C con ricarica rapida fino a 60W

ROG Maximus Z790 Apex Encore

Passiamo poi alla ROG Maximus Z790 Apex Encore, modello destinato all’overclock estremo di CPU e memoria grazie a un doppio connettore 8pin ProCool II, VRM a 24+2 fasi, dissipazione ad altissimo profilo e possibilità di raggiungere e superare senza problemi velocità DDR5 di 8.400 MT/s. Si tratta della punta di diamante ASUS ROG per gli overclocker, non a caso la precedente versione ha stabilito diversi record toccando addirittura i 9 GHz di frequenza sul processore. Con questo modello ASUS introduce il kit di ventole ROG DDR5 per raffreddare la RAM, migliorando come detto tutte le funzionalità BIOS e i controlli automatici gestiti dall’intelligenza artificiale.

ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 2x DIMM DDR5, Max. 96 GB

2x PCIe 5.0 x16 (@x16 or @x8/x8)

2x PCIe 4.0 x4

Storage 1x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4), 1x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)

ROG DIMM.2 CARD 1x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4), 1x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività USB Type-C, USB 20 Gbps/10 Gbps

USB-C con ricarica rapida fino a 60W

ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II

La ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II è una via di mezzo tra le top di gamma e le schede madri pensate per le build gaming ad alto profilo. Rivista rispetto alla già ottima variante a listino, questa motherboard garantisce prestazioni e stabilità in overclock, abbinata a un ottimo reparto di espansione che non si fa mancare il PCI-E 5.0 per GPU ed SSD M.2, oltre ovviamente al nuovo WiFi 7 e USB-C 20 Gbps con ricarica rapida a 30 watt.

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, max. 192 GB

1x PCIe 5.0 x16 (@x16 o @x8/x8)

2 x PCIe 4.0 x4

Storage 1x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4), 3x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività USB Type-C, USB 20 Gbps/10 Gbps

USB-C con ricarica rapida fino a 30W

ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II

ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II si colloca leggermente sotto la sorella, punta all’utenza meno esigente che magari non necessita di uno slot M.2 PCI-E 5.0, mantenendo però tale standard per lo slot PCI-E x16 primario riservato alla scheda grafica. Il resto delle caratteristiche non è affatto male, leggermente dimensionata rispetto alla variante Z790-E offre comunque WiFi 7, slot M.2 PCI-E 4.0 e USB-C 20 Gbps.

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, max. 192 GB

1x PCIe 5.0 x16 (@x16 o @x8/x8)

1x PCIe 4.0 x16(@x4), 1x PCIe 3.0 x1

Storage 2x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4), 2x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività USB Type-C, USB 20 Gbps/10 Gbps

USB-C con ricarica rapida QC fino a 30W

ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II

Veniamo poi alla ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II che arriva con un design bianco, riprendendo in sostanza molte delle caratteristiche della Z790-E. Anche in questo caso al primo posto troviamo il WiFi 7 e una capacità di espansione ottima con ben cinque slot M.2 e 12 porte USB di vario tipo. Curato nei dettagli nel sistema di dissipazione, anche questo modello ROG Strix si può cimentare senza problemi nell’overclock, aiutato da un solido VRM.

ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, max. 192 GB

1x PCIe 5.0 x16 SafeSlot x16 (@x16)

1x PCIe 4.0 x16(@x4), 1x PCIe 3.0 x1

Storage 2x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4), 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio ROG SupremeFX 7.1 surround ad alta definizione CODEC ALC4080

Espansione/connettività USB Type-C, USB 20 Gbps/10 Gbps

USB-C con ricarica rapida QC fino a 30W

TUF Gaming Z790-Pro WiFi

Chiude questa carrellata la TUF Gaming Z790-Pro WiFi, scheda concreta e senza fronzoli ma completa, indirizzata a chi comunque vuole assemblare una build gaming di qualità senza esagerare coi costi. Come anticipato in apertura, questa nuova variante supporta per la prima volta le funzionalità AI Overclocking, un valore aggiunto che gli amanti del tweaking apprezzeranno di sicuro e che in realtà avevamo richiesto su questa serie, tra le più vendute visto il rapporto qualità/prezzo. A bordo non manca il supporto DDR5, PCI-E 5.0 (no M.2 però), USB-C 20 Gbps con Power Delivery a 30 watt e la nuova Q-Antenna che però in questo caso si basa sul WiFi 6E, comunque ottimo.

ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI – Caratteristiche di rilievo

Formato ATX

Memoria 4x DIMM DDR5, max. 192 GB

1x PCIe 5.0 x16 SafeSlot x16 (@x16)

1x PCIe 4.0 x16 (@x4), 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x16 slot (@x1)

Storage 2x M.2 22110 (PCIe 4.0 x4), 1x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), 1x M.2 x 2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA)

Rete Intel Wi-Fi 7, LAN Intel 2,5 Gbps

Audio Realtek S1220A Codec

Espansione/connettività USB Type-C, USB 20 Gbps/10 Gbps

USB-C con ricarica rapida QC fino a 30W

Disponibilità e prezzi

Ricordando che le schede madri ASUS Z790/Z690 già a listino hanno comunque ricevuto aggiornamenti BIOS per supportare i nuovi processori Intel Core 14a gen, i nuovi modelli sono disponibili da oggi presso l’eShop ASUS e gli ASUS Golden Store, oltre che presso i maggiori rivenditori come Amazon, a seguire i prezzi in dettaglio dei modelli attualmente disponibili:

