Il Black Friday 2023 è iniziato nel migliore dei modi per chi era o è tuttora in cerca di un nuovo monitor per giocare o per altri ambiti di utilizzo come possono essere la produttività o la creazione di contenuti multimediali. Le offerte sono a dir poco numerosissime, tanto che è quasi impossibile riportarle tutte in un articolo; come al solito abbiamo fatto una “scrematura” per segnalarvi quelle che a noi sono sembrate le promozioni più valide, cercando alla fine di creare una sorta di ventaglio che parte da poco meno di 200 euro per arrivare a 1.500 euro.

I migliori monitor in offerta al Black Friday

Iniziamo dalla fascia bassa, o per meglio dire sotto i 200 euro dove troviamo l’AOC Gaming 27G2ZNE, monitor gaming da 24 pollici con risoluzione Full-HD pensato per gli amanti dei titoli ad alto frame-rate che guardando comunque anche al design. La soluzione AOC offre una frequenza di aggiornamento a 240 Hz con tempo di risposta MPRT a 0.5 ms, un’ottima soluzione per giocare senza compromessi a 1080P grazie anche al supporto AMD FreeSync Premium.

Il secondo monitor che vi proponiamo fa davvero gola, si tratta dell’ASUS TUF Gaming VG27AQL1A, un monitor IPS da 27″ per giocare con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento a 170 Hz e tempo di risposta 1 ms. Questo display ha tutto quello che serve per soddisfare l’utenza di fascia medio-alta: HDR, ELMB SYNC, Adaptive-sync (compatibile G-Sync), oltre a una buona copertura degli spazi colore che non fa mai male.

Se mirate a un monitor da gaming curvo, magari con un ampio pannello, vi consigliamo allora l’MSI Optix MAG342CQR. Le caratteristiche di questo display sono davvero interessanti: pannello VA UWQHD da 34 pollici per immergersi completamente nei giochi, tempo di risposta MPRT 1 ms e refresh sino a 144 Hz con supporto Adaptive Sync. L’opzione MSI è anche HDR Ready e vanta un bel design, con stad regolabile e illuminazione RGB Mystic Light.

Passiamo ora a qualche consiglio per ambiti diversi dal gaming come possono essere produttività o creazioni di contenuti. Il primo monitor che vi consigliamo è l’LG 34WN750P, anche questo molto generoso col suo pannello IPS QHD UltraWide da 34″ (3440x1440P a 75 Hz), supporto HDR10, buona resa cromatica e buona dotazione di porte che prevede HDMI 2.0, Display Port 1.4 e USB 3.0, senza dimenticare i due altoparlanti da 14 watt.

Un’altra opzione da considerare in questo ambito è sicuramente ASUS ProArt PA27AC, monitor professionale caratterizzato da un pannello IPS da 27 pollici QHD e un design con cornici sottili che facilita le configurazioni multi-monitor. Il display ASUS è HDR 10 e offre una copertura 100% sRGB/Rec.709 (△E< 2), supporta lo standard Thunderbolt 3 via USB-C e viene venduto con tre mesi di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud.

Rimanendo in tema, un’altra ottima offerta è riservata al BenQ PD3420Q, un monitor pensato per i designer che vanta un’ottima resa cromatica anche grazie alla tecnologia proprietaria AQCOLOR. Questo BenQ è equipaggiato con un pannello IPS da 34 pollici (1440P WQHD e HDR400), garantisce un’ampia copertura dello spazio colore DCI-P3 e offre altre funzionalità utili per chi lavora col monitor: ricarica USB-C, switch KVM, porte HDMI e Display Port e compatibilità con Mac.

Torniamo ai monitor da gioco con un’altra interessante promozione rivolta però all’utenza di fascia alta. Parliamo dell’ASUS ROG Strix XG438QR, un vero gioiello per chi mira a un display per giocare, sia per dimensioni che per prestazioni. La soluzione ASUS utilizza un pannello VA da 43 pollici con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz; è previsto il supporto AMD Freesync 2 HDR (con VRR) oltre alle classiche funzionalità proprietarie ASUS (vedi Gameplus ad esempio). Non solo prestazioni però per questo display ROG, bello esteticamente, ma anche valido sotto il profilo della qualità dell’immagine grazie a una copertura DCIP3 del 90% e certificazione DisplayHDR 600.

Salendo ancora di fascia troviamo uno dei monitor probabilmente più ambiti del momento, il Samsung Odyssey OLED G9 con pannello OLED curvo (1800R) da 49 pollici e una risoluzione Dual-QHD ossia 5120×1440 pixel.Caratterizzato da un formato 32:9, il monitor Samsung è certificato HDR10+, offrendo al contempo prestazioni da primato grazie al refresh che arriva a 240 Hz e il tempo di risposta da soli 0,03 millisecondi. Odyssey OLED G9 è certificato AMD FreeSync Premium Pro e offre inoltre connessioni Micro HDMI, Display Port e USB 3.0.

Chiude questa soluzione un altro monitor gaming top di gamma, il Corsair XENEON FLEX 45WQHD240 caratterizzato da un pannello curvo con curvatura regolabile. La proposta Corsair è sicuramente tra le più estreme per prezzo, ma anche per tecnologie implementate e prestazioni del pannello OLED che, inutile dirlo, è il top anche per giocare. Siamo di fronte a un monitor OLED da 45″ WQHD (3440 x 1440), capace di spingersi a 240 Hz di refresh (0,03 ms) e compatibile con NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync.

