Negli ultimi giorni le indiscrezioni sulle inedite GeForce RTX 40 SUPER sono aumentate in modo esponenziale, tanto da indurci a pensare che NVIDIA fosse prossima al lancio di almeno uno dei modelli tanto chiacchierati in queste settimane. La “nuova” serie NVIDIA è pensata e realizzata verosimilmente per tenere vivo il mercato delle schede grafiche per un altro annetto, non solo per via delle possibili proposte del competitor AMD, ma anche e soprattutto in attesa delle vere novità che invece arriveranno con la serie GeForce RTX 50 nel 2025 (GeForce RTX 5090 in primis). Detto questo, gli ultimi rumor a proposito (purtroppo anche abbastanza attendibili) spengono quasi del tutto le speranze dei fan NVIDIA (ma non solo) e danno credito in sostanza a voci di corridoio “opposte” che vogliono l’azienda californiana proiettata ormai al 2024 per qualsiasi altra novità in ambito GPU.

Le GeForce RTX 40 SUPER potrebbero arrivare al CES di Las Vegas di inizio gennaio

Secondo quanto riportato dal noto e affidabile leaker kopite7kimi (ma non solo aggiungiamo), alcuni partner avrebbero confermato in più occasioni che non è previsto alcun lancio di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX SUPER per il mercato consumer da qui a fine anno. Le GeForce RTX 40 SUPER invece dovrebbero debuttare al CES di Las Vegas di inizio gennaio che, tra le altre cose, quest’anno tornerà a essere un evento fisico con una massiccia affluenza di produttori e pubblico.

NVIDIA sarà presente alla fiera statunitense, ma a quanto pare al momento non avrebbe in programma particolari eventi di presentazione; questo status quindi non esclude il fatto che il CES potrebbe essere una semplice “vetrina” per un lancio che avverrà invece nel primo trimestre dell’anno (speriamo di no). Tornando invece ai possibili modelli che potrebbero debuttare, tra le opzioni ci sono GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER (da verificare, non ci convince) e una GeForce RTX 4070 Super davvero interessante rispetto all’attuale modello GeForce RTX 4070 (Recensione).

Stando alle informazioni che attualmente abbiamo a disposizione, i nuovi modelli GeForce RTX 40 SUPER arriveranno più che altro con aggiornamenti sul versante GPU e Cuda Core, mentre lato memoria non dovrebbero esserci cambiamenti, così come per i valori di TBP. Per il momento quindi rimaniamo in attesa di qualsiasi dichiarazione da parte di NVIDIA a riguardo, nel frattempo vi riproponiamo quelle che potrebbero essere invece le specifiche tecniche degli inediti modelli:

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Memoria 16 GB o 20 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Memoria 12 GB o 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 o 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 285 W

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 220 W

