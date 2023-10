Torniamo sul tema schede video per segnalarvi le ultime novità che riguardano NVIDIA e la possibilità (molto concreta possiamo dire) che il produttore californiano possa ampliare a breve il proprio catalogo con nuovi prodotti della serie GeForce RTX 40 SUPER. Se la scorsa settimana si era parlato solo di possibili modelli, tra cui GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER, le indiscrezioni condivise oggi dal leaker kopite7kimi danno ulteriore credibilità ai rumor, ribadiamo, comunque sempre da confermare (anche solo in via ufficiosa).

NVIDIA GeForce RTX 40: ecco come potrebbero essere i nuovi modelli

Le informazioni trapelate nelle ultime ore suggeriscono ancora una volta che NVIDIA avrebbe in cantiere più di una nuova scheda grafica, confermando in sostanza i modelli di cui già avevamo parlato la scorsa settimana: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER, sempre con qualche riserva sulla “strana” GeForce RTX 4070 Ti SUPER che, escludendo la sigla, non avrebbe molto senso anche da un punto di vista del marketing.

Detto questo, i dati condivisi dal noto leaker puntano soprattutto sulle specifiche tecniche delle GPU, ma andiamo in ordine. La NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER ora è accreditata di un chip AD103-400, soluzione che a differenza dell’attuale GeForce RTX 4080 16 GB (Recensione) utilizzerebbe il chip Ada Lovelace AD103 nella sua configurazione completa, ossia 10.240 Cuda Core. L’incremento di unità di elaborazione rispetto all’attuale GeForce RTX 4080 16 GB (AD103-300) da 9.728 Cuda Core non sarebbe quindi molto marcato, mentre per il reparto VRAM le indicazioni puntano tutte su 20 GB di memoria GDDR6X con bus a 320 bit.

Passando all’improbabile GeForce RTX 4070 Ti SUPER, il boost dovrebbe essere invece leggermente più marcato rispetto all’ottima GeForce RTX 4070 Ti. La nuova arrivata non adotterà più la GPU AD103 del modello GeForce RTX 4070 Ti, ma una versione depotenziata di AD102, passando da 7.860 Cuda a 8.448 Cuda Core; riguardo la memoria invece, non abbiamo particolari indicazioni ma a oggi non escludiamo un’interfaccia a 256 bit (con 16 GB GDDR6X) oltre alla più probabile 192 bit (12 GB GDDR6X).

Il vero salto prestazionale dovremmo vederlo invece da GeForce RTX 4070 “liscia” a GeForce RTX 4070 SUPER, anche in questo caso con un sostanziale aggiornamento della GPU che da 5.888 Cuda Core passerà a ben 7.168 Cuda Core. Per questo ulteriore modello NVIDIA rimarrà sicuramente sulla stessa configurazione della GeForce RTX 4070, ossia 12 GB GDDR6X e 192 bit, il tutto condito da frequenze di clock sicuramente più spinte (così come il TGP).

Well, if everything you said OK, we will see:

RTX 4080 Super, AD103-400, 10240FP32;

RTX 4070 Ti Super, AD103-275 or AD102-175, 8448FP32, 48M L2;

RTX 4070 Super, AD104-350 or AD103-175, 7168FP32, 48M L2.

I still doubt with them, especially the Ti Super. I cannot fully agree. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 28, 2023



Come anticipato sopra, le voci di corridoio sulle nuove GeForce RTX 40 SUPER sono diverse e molto consistenti; manca al momento una minima conferma da parte di NVIDIA che, se non tutti, dovrebbe annunciare a breve quantomeno uno dei modelli in questione.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Memoria 16 GB o 20 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 o 320 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 350 W?

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102-175 o AD103-275

Cuda Core 8.448

Memoria 12 GB o 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 o 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 275 W?

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD104-350 o AD103-175

Cuda Core 7.168

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 192 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 250 W?

