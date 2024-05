Da qualche tempo sono tornati in auge i giochi degli anni 80, quando sul mercato apparivano le prime console domestiche e i ragazzi passavano buona parte del loro tempo libero nelle sale giochi. Powkiddy RGB30, in promozione in queste ore sul noto store online Cafago, è un classico esempio di console portatile dedicata proprio agli amanti del retrogaming.

Anche se si tratta di una situazione borderline, visto che per giocare dovete possedere legalmente le ROM che utilizzate, situazione non sempre facile da rispettare, le console di questo genere stanno spopolando grazie anche al prezzo contenuto e a un hardware sufficientemente performante da consentire di emulare senza alcun problema le console e i coin-op di tanti anni fa.

Bella e completa

La scheda tecnica di Powkiddy RGB30 parte da uno schermo IPS OCA da 4 pollici con un fattore di forma anomalo, 1:1, con risoluzione di 720 x 720 pixel. In questo modo è possibile utilizzare giochi orizzontali o verticali senza dover sacrificare troppo la qualità visiva. Il cuore della console è un chipset con CPU ARM quad core a 1,8 GHz, affiancato da 1 GB di RAM LPDDR4 e da 16 GB di spazio di archiviazione, che può essere espanso tramite microSD.

Il modello in promozione oggi affianca ai 16 GB di memoria interna una microSD da 128 GB, capace di alloggiare decine di migliaia di titoli. Il sistema operativo utilizzato è una versione speciale di Linux, che include anche i principali emulatori come MAME, N64, PlayStation, NEOGEO, GameBoy e molti altri.

La batteria da 4.100 mAh consente di raggiungere senza problemi le 8 ore di utilizzo consecutivo e la ricarica, che avviene tramite il connettore USB-C alla potenza massima di 10 watt, impiega circa due ore per essere completata. È presente una coppia di speaker da 1 watt, così da garantire una buona qualità audio e la connettività include il supporto alle reti WiFi a 5 GHz e il Bluetooth. In questo modo è possibile collegare cuffie o speaker esterni per avere una qualità audio ancora migliore. È inoltre disponibile un connettore da 3,5 millimetri per utilizzare anche le cuffie a filo.

È inoltre possibile collegare la console al proprio televisore così da godere di uno schermo dalle dimensioni decisamente superiori, per un’esperienza di gioco senza pari.

Dove acquistarla: Potete acquistare Powkiddy RGB30 su Cafago a soli 83,69 euro, IVA e spese di spedizione incluse, utilizzando il codice sconto ED5635

