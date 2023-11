Ieri, nel giorno di Halloween, Apple ha tenuto l’evento Scary Fast — le cui riprese sono state affidate ad iPhone 15 Pro Max —, nel corso del quale ha presentato al mondo i nuovi processori della serie Apple Silicon M3 e le prime macchine con essi equipaggiate, vale a dire il nuovo iMac da 24 pollici e i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Adesso, il giorno dopo l’evento, stanno arrivando i primi benchmark dei nuovi processori, che stanno confermando la veridicità di quanto dichiarato dal colosso della mela morsicata.

iMac su Geekbench: Apple Silicon M3 non delude

Tutti coloro che hanno seguito in diretta l’evento di lancio e quanti invece hanno recuperato le novità presentate qualche ora più tardi non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: nel tessere le lodi dei nuovi Apple Silicon M3, a Cupertino hanno scelto di usare come termine di paragone non i più recenti Apple Silicon M2, bensì i precedenti Apple Silicon M1. Questo perché, sebbene i nuovi processori siano realizzati con l’avanzatissimo processo produttivo a 3 nm, il divario di prestazioni rispetto agli M2 è nettamente meno marcato di quello con i più vecchi M1.

In questa sede, in particolare, ci interessa il modello base Apple Silicon M3, che sarà il cuore dei prossimi computer fissi e portatili meno costosi della line-up della mela. In merito a tale modello, il produttore dichiara che:

la CPU a 8 core è fino al 35% più veloce rispetto a M1 e fino al 20% più veloce di M2

la GPU a 10 core è fino al 65% più veloce rispetto a M1 e fino al 20% più veloce di M2.

Ebbene, il primo benchmark emerso su Geekbench e avente per protagonista un iMac con M3 base mostra risultati perfettamente in linea con quanto dichiarato da Apple: 3030 punti in single-core e 11694 punti in multi-core sono punteggi che superano di circa il 20% quelli di M2 base e più o meno del 30% quelli di iMac M1. Ecco tutti i risultati per un confronto più completo:

iMac con M3 : 3030 in single-core, 11694 in multi-core

: 3030 in single-core, 11694 in multi-core MacBook Air con M2: 2589 in single-core, 9742 in multi-core

iMac con M1: 2334 in single-core, 8317 in multi-core.

Naturalmente, questi sono semplici benchmark e non dimostrano la bontà di questi processori nello svolgimento delle operazioni quotidiane (lavorative e non), ma per tali giudizi non si potrà prescindere dalle prove sul campo.

Leggi anche: Nella notte italiana, Apple ha svelato i nuovi chip M3, M3 Pro e M3 Max a 3 nm e Apple presenta iMac 24″ con M3: raddoppia la velocità rispetto al modello con M1 e Apple rinnova MacBook Pro 14 e 16 con M3, M3 Pro e M3 Max: si parte da 2049 euro