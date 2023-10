AMD marca stretta Intel, non solo nel mercato delle CPU desktop ma anche sul versante notebook dove sono attese diverse novità per contrastare sia gli imminenti Intel Core 14a gen serie HX che i futuri Intel Meteor Lake “Core Ultra”, previsti invece per il mese di dicembre. In questo contesto andranno a creare competizione gli AMD Ryzen 8000, soluzioni di cui abbiamo già sentito parlare più volte e che, al pari delle più recenti generazioni di CPU AMD, arriveranno in diversi “scaglioni” che prevedono l’adozione di varie architetture e nodi produttivi. Pensando ai Ryzen 7000 basati su architettura Zen4, la logica ci suggerisce che la prossima generazione Ryzen 8000 dovrebbe portare finalmente sul mercato la tanto attesa Zen5, ma non sarà proprio così, o meglio in parte; le prime soluzioni destinate ai notebook infatti, saranno ancora basate sull’attuale Zen4, lasciando quindi le vere novità ai prodotti di punta che debutteranno nel corso del 2024.

Le ultime indiscrezioni trapelate dalla rete a tal proposito non fanno che confermare questo trend, in particolare sulla prima ondata di processori Ryzen 8000 che dovrebbe arrivare a breve sul mercato consumer. Stando a quanto riportato dal leaker harukze5719, AMD avrebbe in cantiere quattro inediti modelli inseriti nella serie Ryzen Mobile 8000U, ovvero con TDP da 28 watt per i notebook ultracompatti; ma non è tutto, il produttore californiano è pronto anche con ulteriori APU desktop, Ryzen 7000G, pensati invece per la fascia media del mercato desktop.

AMD Ryzen 8000: in arrivo almeno quattro modelli con architettura Zen4

Secondo harukze5719 AMD potrebbe annunciare a breve quattro processori Ryzen 8000U, nel dettaglio si fa riferimento ai modelli:

AMD Ryzen 7 8840U

AMD Ryzen 5 8540U

AMD Ryzen 5 PRO 8540U

AMD Ryzen 3 8440U

I dettagli tecnici sono ancora molto scarsi, ma a quanto pare questi processori (sarebbe meglio dire APU) faranno parte della serie AMD Hawk Point che, come già anticipato nei mesi scorsi, sarà sostanzialmente una “revisione” dell’attuale architettura Phoenix. Per questo motivo le APU Ryzen 8000U in questione utilizzeranno i socket FP7 o FP7 rev. 2 in coppia con l’architettura Zen4, mentre lato GPU integrata aspettiamo ancora qualche informazione più consistente.

Riguardo invece i Ryzen 7000G, anche in questo caso AMD avrebbe già pronti tre modelli:

AMD Ryzen 5 PRO 7500G



AMD Ryzen 5 7500G



AMD Ryzen 3 7300G

Per i Ryzen 7000G l’approccio dell’azienda sarà più o meno lo stesso. Ricordiamo che la serie di APU Ryzen G è destinata ai computer desktop e per questo dotata solitamente di una grafica integrata più potente rispetto ai processori desktop “standard” che, tra le altre cose, hanno visto l’ingresso di una iGPU solo con i più recenti Ryzen 7000. Detto questo, per i Ryzen 7000G AMD non utilizzerà l’architettura Zen4 bensì la già nota Phoenix 2, rinunciando in parte all’elevata densità e alle prestazioni dei core Zen4; per l’occasione infatti troveremo un massimo di 6 core Zen4c e quanto pare un GPU RDNA3 da 4 Compute Unit. Si tratta del doppio delle unità di elaborazione che ritroviamo sui processori Ryzen 7000, ma un terzo di quelle presenti sulle schede grafiche integrate delle APU più potenti (12 CU).

Al pari di Intel, AMD sembra avere molta carne al fuoco. La sfida ormai si combatte su due fronti (desktop e notebook), ma tutte queste novità, con cambio di sigle e/o architetture, potrebbero alla fine creare una certa confusione tra gli utenti che si apprestano ad acquistare un notebook o assemblare un desktop; una cosa sembra sicura, da qui ai prossimi mesi è previsto l’arrivo di diversi nuovi prodotti e piattaforme che porteranno di conseguenza a un calo dei prezzi attuali.

