AMD ha svelato una nuova roadmap aggiornata relativa alla piattaforma desktop Ryzen AM5 che, come da normale evoluzione, prevede l’arrivo sul mercato dei prossimi Ryzen 8000 con architettura Zen5; le informazioni sono trapelate dal webcast “Meet The Expert”, occasione in cui la stessa AMD ha reso nota un’interessante slide che offre sicuramente qualche spunto tecnico.

La prima notizia buona riguarda il socket e la conferma che l’attuale AM5 verrà utilizzato dall’azienda fino al 2026, garantendo quindi una buona longevità dei prodotti attualmente in commercio (almeno si spera). Ricordiamo infatti che coi Ryzen 7000 il socket era cambiato dall’ormai maturo AM4 al più moderno AM5 (LGA 1718), il tutto possiamo dire non senza qualche lamentela.

AMD Ryzen 8000: qualche dettaglio preliminare

Andando nel dettaglio, la slide svela che già entro quest’anno arriveranno nuovi processori della gamma Ryzen 7000 con iGPU integrata basata su architettura RDNA3, un netto salto in avanti se consideriamo che i modelli attualmente in vendita si basano ancora su RDNA2 di precedente generazione; al momento non è chiaro se saranno processori (tipo Ryzen 7700 ecc) o APU, ma non si esclude che AMD possa mirare a questo punto alla serie Ryzen 7000G.

Passando poi al futuro, potremmo dire imminente, i Ryzen 8000 invece dovrebbero alzare ulteriormente l’asticella prestazionale, non solo per l’introduzione dell’architettura CPU Zen5, ma anche perchè supporteranno un’ ulteriore evoluzione del chip grafico che AMD chiama RDNA 3.5. Anche in questo caso non sono emersi ulteriori dettagli, si vocifera però che queste iGPU possano integrare un numero variabile di Compute Unit (o CU), per la precisione da 16 a 40 a unità.

Un’ottima notizia quindi per AMD e i partner che, oltre a Zen5, potranno contare anche sulle varianti Zen5c e Zen5 3D (al pari di Zen4 3D), soluzioni che dovrebbero ruotare tutte intorno ai nodi produttivi a 3 e 4 nanometri. Zen5 da parte sua dovrebbe garantire non solo un incremento delle prestazioni e dell’efficienza, ma allo stesso tempo nuove ottimizzazioni e tecnologie mirate all’Intelligenza Artificiale.

