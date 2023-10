Buone notizie per i fan NVIDIA e per tutti quegli utenti che sono in procinto di cambiare scheda video o semplicemente in attesa che arrivi qualche novità, magari da parte di AMD, che possa portare a un calo dei prezzi attuali. Dopo le ultime voci di corridoio che vogliono NVIDIA pronta per il lancio della GeForce RTX 4080 Ti a inizio 2024, dalla rete giungono nuove indiscrezioni che puntano nuovamente alla volontà del produttore californiano di ampliare ulteriormente il proprio catalogo di schede grafiche della serie GeForce RTX 40. Nel dettaglio, NVIDIA starebbe pensando di “riportare in pista” il brand GeForce SUPER con i due modelli GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER. Storicamente le varianti GeForce SUPER sono destinate dall’azienda a prodotti di fascia media, lasciando invece alle schede video più potenti i modelli GeForce Ti; ancora non possiamo confermarlo, ma se NVIDIA non cambierà rotta è seriamente possibile che le due inedite GPU possano arrivare sul mercato con prezzi non troppo proibitivi.

NVIDIA GeForce RTX 4080/4070 SUPER: ancora pochi dettagli ma il lancio potrebbe essere concreto

Le informazioni sulle prossime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 arrivano da fonti piuttosto attendibili del settore, ancora con pochi dettagli tecnici ma allo stesso tempo con i nomi dei presunti modelli che potrebbero debuttare (a breve?). Secondo il leaker Hongxing2020, NVIDIA starebbe lavorando non a una ma a tre nuove schede, quattro se consideriamo la GeForce RTX 4080 Ti, già confermata dalla stessa azienda; nel dettaglio si parla di:

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Se confermato, l’arrivo di questi quattro modelli non farà altro che articolare ancora di più l’offerta NVIDIA per il segmento consumer gaming, lasciando aperta a questo punto anche l’ipotesi GeForce RTX 4060/ 4060 Ti SUPER. Degno di nota il possibile debutto della GeForce RTX 4070 Ti SUPER che, dati alla mano, sarebbe la quarta variante nata intorno alla proposta di fascia media GeForce RTX 4070; in realtà questa è l’unica ipotesi che ci sembra al momento meno plausibile, in quanto già con tre modelli si potrebbe creare una certa confusione tra gli utenti, oltre che una sorta di concorrenza interna in casa NVIDIA.



A dare più consistenza al nostro punto di vista, arriva un altro leak recentissimo del noto MEGAsizeGPU incentrato sulla GeForce RTX 4070 SUPER che, ribadiamo, se debuttasse per prima, rischierebbe di cannibalizzare le vendite a discapito dell’ “improbabile” GeForce RTX 4070 Ti SUPER (la combinazione Ti e SUPER ha anche poco senso). Tornando invece alle notizie più recenti, secondo quanto trapelato la GeForce RTX 4070 SUPER potrebbe avere caratteristiche decisamente interessanti; a differenza di GeForce RTX 4070 ed RTX 4070 Ti, non utilizzerebbe una GPU Ada Lovelace AD104, bensì la più potente AD103, quella che per intenderci ritroviamo sull’attuale GeForce RTX 4080 16 GB (Recensione).

La conta dei core di GeForce RTX 4080 ed RTX 4070 SUPER sarà sicuramente diversa, ma a prima vista quest’ultima sarà nettamente più potente delle attuali GeForce RTX 4070/4070 Ti, supportando tra l’altro 16 GB di VRAM con bus a 256 bit. La fonte in realtà parla anche di un’ulteriore variante della GeForce RTX 4070 “liscia”, differente da quella attuale solo per la tipologia di memoria grafica che passerà da GDDR6X a GDDR6; un altro motivo per non credere alla già citata GeForce RTX 4070 Ti SUPER, che però non cambia tanto lato utente in quanto a frammentazione della proposta dell’azienda.

Queste ultime indiscrezioni sulle prossime schede video NVIDIA, da un lato benvenute per quanto riguarda la “vivacità” del mercato, tendono già ora a creare una certa confusione, anche per chi scrive; analizzando però le dinamiche di mercato attuali, possiamo cercare di scremare questo elenco (almeno per adesso), in attesa che il produttore statunitense faccia qualche mossa o qualsiasi tipo di annuncio. Lasciando da parte la GeForce RTX 4080 Ti, secondo noi le schede plausibili a oggi sono solo GeForce RTX 4080 SUPER (che potrebbe essere anche la RTX 4080 Ti) e GeForce RTX 4070 SUPER, con quest’ultima a dir poco succulenta in quanto a possibili specifiche tecniche. Nel frattempo aspettiamo anche un qualsiasi movimento da parte di AMD che, allo stesso tempo, dopo il lancio di Radeon RX 7700 XT e Radeon RX 7800 XT, non sembra intenzionata a introdurre ulteriori novità.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103

Cuda Core 7.500/8.000

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 250 W?

