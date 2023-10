Dopo il “mezzo” annuncio avvenuto allo scorso Computex di Taipei, sembra che NVIDIA abbia finalmente intenzione di concretizzare il progetto GeForce RTX 4080 Ti, andando se vogliamo controtendenza rispetto alle ultime indiscrezioni di settore che vogliono l’azienda californiana in una fase attesa, più o meno al pari dei competitor. Se lo scorso fine settimana si era parlato di una possibile e poco invitante GeForce RTX 3050 6 GB, le ultime notizie trapelate sulla rete vogliono invece il produttore pronto a introdurre una nuova scheda grafica top di gamma che, come visto per la serie GeForce RTX 30, dovrebbe essere una via di mezzo tra l’attuale GeForce RTX 4090 e la RTX 4080. Ma come potrebbe essere questa GeForce RTX 4080 Ti?

NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti potrebbe avere un miglior rapporto prestazioni/prezzo della RTX 4080

Gli ultimi dettagli sulla GeForce RTX 4080 Ti arrivano da MEGAsizeGPU, leaker abbastanza attendibile che attraverso un recente tweet conferma l’impegno di NVIDIA su un’inedita scheda video ad alte prestazioni basata su GPU Ada Lovelace AD102, un’ulteriore variante del chip che troviamo sulla potentissima RTX 4090 (Recensione). Non è chiaro se il nome sarà GeForce RTX 4080 Ti o GeForce RTX 4080 Super, ma è verosimile che l’azienda mantenga lo stesso approccio della serie Ampere almeno per quanto concerne la potenza di calcolo.

Considerando che l’attuale GeForce RTX 4080 monta una GPU AD103 da 9.728 Cuda Core, il gap da colmare con la GeForce RTX 4090 da 16.3984 Cuda Core è tanto, quindi le variabili aumentano spingendoci a considerare al momento una via di mezzo (12.000/14.000 Cuda Core per intenderci). Lato memoria il ragionamento è più o meno lo stesso, NVIDIA potrebbe offrire una soluzione intermedia tra 16 e 24 GB di VRAM GDDR6X, non escludiamo quindi una scheda da 20 GB con bus a 320 bit.

Specifiche tecniche della GPU a parte, la GeForce RTX 4080 Ti potrebbe arrivare anche con un TBP di ben 450 watt, più in linea con una GeForce RTX 4090 quindi e per questo a nostro avviso molto più spinta della GeForce RTX 4080 (che ricordiamo si ferma a 320 watt da design NVIDIA). Il probabile arrivo della GeForce RTX 4080 Ti potrebbe portare anche a un taglio di prezzo della RTX 4080 16 GB; il nuovo modello per essere appetibile dovrebbe collocarsi nella fascia dei 1.199 dollari di listino, rendendo a quel punto la GeForce RTX 4080 un’opzione “più economica” che non può avere il prezzo di oggi (su Amazon la più economica è la Gigabyte Gaming OC attualmente in offerta a 1.272 euro grazie alla campagna Festa Delle Offerte Prime).

NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti/ 4080 Super: caratteristiche tecniche presunte

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD102

Cuda Core 12.000/14.000

Memoria 20/24 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Interfaccia memoria 320/384 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 450W

