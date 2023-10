Le indiscrezioni su Nintendo Switch 2 non accennano a placarsi e ora alcuni informatori stanno discutendo sul ruolo che NVIDIA potrebbe pretendere, visto che molto probabilmente sarà il fornitore del chip grafico dell’attesa console Nintendo.

La prima Nintendo Switch era animata dal chipset NVIDIA Tegra X1, mentre la revisione successiva ha adottato l’X1+. Secondo le voci di corridoio NVIDIA fornirà un chipset personalizzato per Nintendo Switch 2, probabilmente con la parte “Drake” del chipset Tegra T239.

Dato che NVIDIA fornisce parte della sua attuale tecnologia di gioco all’avanguardia, non sarebbe una sorpresa vedere il nome dell’azienda in primo piano sulla console o sulla confezione.

Il logo NVIDIA su Nintendo Switch 2?

Secondo il leaker Nash Weedle, NVIDIA vorrebbe partecipare alla presentazione di Nintendo Switch 2 e far apparire il suo marchio sulla confezione o sulla console, magari con una dicitura del tipo “Graphics by”.

Sul fronte delle prestazioni Nate the Hate, ha discusso delle aspettative e delle voci sulla tecnologia DLSS 3.5 di NVIDIA, suggerendo che “sarà al passo con i tempi”, anche se non verrebbe sfruttata interamente.

Ciononostante alcuni insider ritengono che la Nintendo Switch di prossima generazione potrebbe essere in grado di reggere il confronto in termini di prestazioni grafiche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S per alcuni giochi ottimizzati.

