Ultimamente la nuova console Nintendo Switch è stata protagonista di numerose indiscrezioni. Le più recenti fughe di notizie ora suggeriscono che Nintendo Switch 2 potrebbe debuttare in due varianti, indicando anche il presunto periodo di lancio e i prezzi.

Nintendo Switch 2 in arrivo a settembre 2024?

Secondo una fonte nota come SoldierDelta, Nintendo avrebbe intenzione di offrire due varianti della sua prossima console, una tradizionale e l’altra solo digitale.

Il prezzo del modello standard sarebbe di 449 dollari, mentre la versione digitale costerebbe 399 dollari e la data di rilascio prevista sarebbe il 24 settembre del prossimo anno, tuttavia il day one potrebbe slittare fino al 3 novembre in caso di problemi.

Nintendo Switch 2 sarebbe inoltre dotata di uno schermo LCD, non OLED, inoltre potrebbe offrire speciali funzionalità di realtà aumentata.

In passato le indiscrezioni del leaker si sono dimostrate accurate, in più c’è un collegamento con un altro affidabile informatore noto come The Snitch.

Secondo altre indiscrezioni Nintendo Switch 2 potrebbe essere più potente del previsto, al punto che potrebbe avvicinarsi a PlayStation 5 e Xbox Series X/S in termini di prestazioni. Tuttavia è bene ribadire che Nintendo non ha ancora fatto annunci ufficiali riguardo a questa console.

