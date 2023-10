Come previsto negli scorsi giorni, Netflix ha alzato i prezzi degli abbonamenti, non tutti e non in Italia per ora. In occasione della condivisione dei risultati finanziari del terzo trimestre del 2023, l’azienda di streaming ha infatti annunciato che, da ieri, 18 ottobre, i piani Base e Premium costano di più per gli utenti di Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

I nuovi prezzi degli abbonamenti di Netflix e i risultati trimestrali

I piani di abbonamento interessati da questi nuovi rincari di Netflix sono Base e Premium, le cui variazioni di prezzo cambiano a seconda dei mercati interessati:

il piano Base in Francia passa da 8,99 a 10,99 euro, nel Regno Unito da da 5,99 a 7,99 sterline, negli USA da 9,99 a 11,99 dollari;

in Francia passa da 8,99 a 10,99 euro, nel Regno Unito da da 5,99 a 7,99 sterline, negli USA da 9,99 a 11,99 dollari; il piano Premium in Francia passa da 17,99 a 19,99 euro, nel Regno Unito da 15,99 a 17,99 sterline, negli USA da 19,99 a 22,99 dollari.

I prezzi degli altri due abbonamenti di Netflix, noti da noi come Standard con pubblicità e Standard, non sono cambiati.

Come anticipato, l’azienda di streaming non ha condiviso alcun dettaglio su un’eventuale diffusione di questi rincari che, al momento, sono pertanto limitati ai tre mercati citati. Ciò non significa tuttavia che Netflix possa fare altrettanto anche in Italia, considerando che sono passati oltre due anni dai precedenti rincari relativi agli abbonamenti Standard e Premium, periodo abbastanza lungo per le attuali tendenze di mercato.

Da noi, intanto, l’azienda ha rimosso di recente il piano più economico senza pubblicità, il cosiddetto Base, oggetto, assieme al Premium, dei rincari negli Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia. Escluso il Base, potrebbe essere utile guardare gli aumenti di prezzo introdotti sul mercato francese sul piano più costoso per avere un’idea di quello che potrebbe fare Netflix in Italia, mercato in cui sono aumentati di 2 euro i prezzi degli abbonamenti citati.

Ma sono solo ipotesi; vi terremo aggiornati nel caso in cui l’azienda di streaming decida di effettuare qualche cambiamento in proposito. Intanto, per maggiori informazioni, vi lasciamo il documento contenente le informazioni citate, in cui ci sono anche le informazioni sugli utili di Netflix relativi al terzo trimestre del 2023, dati dai quali si evincono un ottimo successo del piano con la pubblicità (cresciuto di quasi il 70% su base trimestrale), oltre al maggior numero di abbonati e agli utili superiori alle previsioni.

