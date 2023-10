Come previsto e successo già in altri mercati, Netflix non propone più ai nuovi iscritti il piano “Base“, quello da 7,99 euro al mese con contenuti in qualità HD e senza supporto alla visione contemporanea su più dispositivi. Si tratta di una mossa che era nell’aria da tempo, soprattutto da quando l’azienda di streaming introdusse l’abbonamento “Standard con pubblicità” un’opzione di poco più economica e che, per certi versi, risultava troppo vicina in termini di posizionamento rispetto piano Base, ormai non più disponibile nemmeno in Italia.

Rimangono disponibili in Italia 3 tipi di abbonamenti a Netflix

Niente rincari per ora da parte di Netflix, come temuto negli scorsi giorni, ma è stato rimosso il piano Base, restano quindi solo tre opzioni di abbonamento a disposizione degli utenti interessati a vedere i contenuti della piattaforma di streaming:

a 4,99 euro al mese il piano Standard con pubblicità , limitato per catalogo (film, serie TV, giochi), con qualità Full HD e 2 dispositivi supportati alla volta per la visione contemporanea;

al mese il piano , limitato per catalogo (film, serie TV, giochi), con qualità Full HD e 2 dispositivi supportati alla volta per la visione contemporanea; a 12,99 euro al mese il piano Standard , con tutti i contenuti del catalogo in Full HD, la possibilità di vedere in contemporanea e di effettuare il download su 2 dispositivi alla volta, e di aggiungere un utente extra che non vive insieme alla persona pagante;

al mese il piano , con tutti i contenuti del catalogo in Full HD, la possibilità di vedere in contemporanea e di effettuare il download su 2 dispositivi alla volta, e di aggiungere un utente extra che non vive insieme alla persona pagante; a 17,99 euro al mese il piano Premium, con in più la qualità Ultra HD, fino a 4 dispositivi per la visione contemporanea, fino a 6 dispositivi per scaricare i contenuti, l’audio spaziale e fino a 2 utenti extra.

Posto che il piano Base da 7,99 euro al mese non è più disponibile, bisogna tuttavia sottolineare che chi ne paga già uno non ha alcun vincolo per il momento, cioè può tenerlo attivo. Nella pagina “Piani e listino prezzi” del centro assistenza di Netflix si legge infatti quanto segue: