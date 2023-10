Dopo averlo mostrato in anteprima all’ultimo CES di Las Vegas, ASUS sembra pronta a lanciare sul mercato consumer uno dei monitor gaming di fascia alta più interessanti degli ultimi tempi, parliamo del ROG Swift Pro PG248QP con una mostruosa frequenza di aggiornamento che raggiunge i 540 Hz.

Avete capito bene, si tratta di una soluzione estrema pensata per i gamer professionisti che alzerà ulteriormente il livello prestazionale in un settore, quello dei monitor gaming, che già vede in commercio display da 500 Hz della stessa ROG e modelli concorrenti come l’Alienware 500 Hz, svelato sempre alla fiera di statunitense di gennaio.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP monta il pannello TN più veloce al mondo

ASUS ROG Swift Pro PG248QP è un monitor sicuramente alla portata di pochi, non parliamo solo di prezzo ma anche di specifiche tecniche e possibilità da parte dell’utente di poter beneficiare di una frequenza di aggiornamento così elevata. Ma andiamo con ordine partendo dalle basi, ossia il pannello TN definito E-TN o eSports-TN che, a secondo ASUS, risulta il 50% più reattivo rispetto a un TN tradizionale. Il pannello ha un diagonale di 24,1 pollici con risoluzione FHD, ossia 1920×1080 pixel; il tempo di risposta è altrettanto strepitoso, 0,2 millisecondi, il top per chi guarda alla reattività insieme all’elevata frequenza di refresh che, di default sarebbe 360 Hz, ma con l’overclock arriva appunto a 540 Hz.

Ma non è tutto, per garantire un’esperienza fluida e completa in gaming sono abbinate altre tecnologie come Nvidia G-Sync, Reflex Analyzer, ULMB 2 e, ovviamente, tutte le funzionalità proprietarie ASUS ROG; tra queste segnaliamo Asus GameVisual (7 profili disponibili) e Asus GamePlus con i già noti crosshair, stopwatch, FPS counter ecc. Una nota anche per il codec integrato ESS che dovrebbe garantire un’esperienza audio “lag-free”.

Il ROG Swift Pro PG248QP non guarda solo alle prestazioni ma anche alla qualità dell’immagine; nonostante sia un TN infatti, questo display vanta la certificazione DisplayHDR 400, supporto HRD10 e una copertura dello spazio colore sRGB del 125% con Delta E inferiore a 2; per completare il quadro, il rapporto di contrasto è pari a 1000:1 mentre gli angoli di visione si fermano a 170°/160° (un TN in piena regola in questo caso).

Riguardo la dotazione di porte infine, ROG Swift Pro PG248QP offre una DisplayPort 1.4 DSC, due HDMI 2.0, un jack per le cuffie e un hub USB dotato di 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A; a bordo non manca l’illuminazione RGB con Aura Sync, il supporto VESA 100 e uno stand ergonomico che permette regolazioni per altezza, inclinazione e rotazione.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP: Scheda tecnica e possibile prezzo

Nelle scorse ore ASUS ha condiviso finalmente le specifiche tecniche dettagliate di ROG Swift Pro PG248QP; c’è la pagina ufficiale (a questo indirizzo) e quindi ci aspettiamo un annuncio a breve. Il prezzo non è noto ma considerate che un modello come il ROG Swift PG259QNR da 360 Hz costa di listino poco più di 1.000 euro (attualmente in offerta su Amazon a 785 euro), quindi ci aspettiamo un costo superiore.

In attesa di ulteriori novità o comunicati da parte dell’azienda vi lasciamo con la scheda tecnica completa:

Dimensioni dello schermo: 24,1″

Tipo di pannello: TN (e-TN)

Risoluzione: FHD 1920×1080 pixel

Gamma di colori: sRGB 125% (Delta E inferiore a 2)

Luminosità di picco: 400 nit, VESA DisplayHDR 400

Frequenza di aggiornamento: 540 Hz (via overclock), default 360 Hz

Tempo di risposta: 0,02 ms GtG

Rapporto di contrasto: 1.000:1

Angoli di visione: 170°/160°

Supporto Nvidia G-Sync, Reflex Analyzer, ULMB 2

Asus GameVisual e Asus GamePlus

Input HDMI DisplayPort 1.4 DSC, due HDMI 2.0

Jack audio per cuffie, ESS Codec

Dimensioni 55.7 x 39.2~50.2 x 25.5 cm (con stand)

Stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

