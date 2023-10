A distanza di un anno (e un giorno) dai MARQ 2, Garmin ha presentato oggi una nuova serie di smartwatch di lusso. MARQ Carbon è il nome di una collezione di orologi premium che conta tre dispositivi, ognuno con peculiarità diverse: il multisport MARQ Athlete (Gen 2), MARQ Golfer (Gen 2) e MARQ Commander (Gen 2). I prezzi sono molto elevati, visto che si parte da 2.950 euro, ma per tutti i dettagli e le particolarità, seguiteci.

Garmin MARQ Carbon: caratteristiche, design e modelli

Specifiche tecniche

I Garmin MARQ Carbon Athlete, Golfer e Commander (Gen 2) sono tre smartwatch diversi che, tuttavia, condividono varie specifiche tecniche e funzioni, fra cui il display, un pannello AMOLED sensibile al tocco dal diametro di 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel, funzione always-on display e vetro zaffiro bombato a protezione da urti e graffi.

È in comune la dotazione di sensori e di sistemi satellitari per la geolocalizzazione, fra cui citiamo il GPS multibanda con tecnologia SatIQ, GLONASS, Galileo, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale, pulsossimetro e cardiofrequenzimetro, non l’ultima generazione presente ad esempio sui Venu 3 (qui trovi la recensione) o sui fenix 7 Pro ed epix Pro (Gen 2), stranamente.

Garmin MARQ Carbon Athlete, Golfer e Commander (Gen 2), integrano inoltre 32 GB di spazio d’archiviazione e promettono inoltre un’autonomia in modalità smartwatch di 16 giorni, 6 con always-on display attivo, 21 con risparmio energetico attivo, numeri che variano anche in base all’utilizzo che se ne fa. In proposito, Garmin dichiara quanto segue:

GPS: fino a 42 ore (30 ore always-on)

Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore (24 ore always-on)

Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 28 ore (22 ore always-on)

Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 10 ore (9 ore always-on)

Modalità GPS: fino a 75 ore

GPS Expedition: fino a 14 giorni

Funzioni e particolarità

Comprese alcune specifiche in comune, passiamo alle peculiarità di questi tre smartwatch di lusso. Garmin MARQ Carbon Athlete (Gen 2) è il modello multisport, un orologio per pensato per chi pratica più attività sportive e desidera essere supportato al meglio prima, durante e dopo gli allenamenti. Per questo ci sono tante funzioni peculiari e particolari, fra cui PacePro, Garmin Coach, gli allenamenti giornalieri suggeriti, quelli animati e tanto altro.

Per i golfisti c’è invece Garmin MARQ Carbon Golfer (Gen 2), un modello che integra più di 43.000 campi da golf precaricati di tutto il mondo oltre a varie funzioni specifiche quali Virtual Caddle (fornisce ai giocatori dei suggerimenti sul ferro da usare in base a vento, altitudine e dati dello swing), PlaysLike Distance per conoscere la distanza dalla buca Front-Middle-Back secondo le variazioni delle condizioni ambientali e della quota, o ancora, Green Contour per ottenere vari dati per pianificare i colpi, fra le altre cose.

C’è poi Garmin MARQ Carbon Commander (Gen 2), uno sportwatch di lusso leggibile anche indossando occhiali per la visione notturna, dotato di funzioni direct-to per navigare verso una posizione, un waypoint o un aeroporto vicino, di bollettini meteo NEXRAD, METAR e TAF, o ancora, della modalità Stealth che disabilita la connettività, la comunicazione wireless e le funzioni di memorizzazione e di condivisione della posizione GPS, pur continuando a essere operativo.

Ci sono poi tante altre funzioni in comune fra i tre Garmin MARQ Carbon Athlete, Golfer e Commander (Gen 2), tra cui la possibilità di seguire dei percorsi direttamente dallo smartwatch tramite le mappe TopoActive precaricate di tutta Europa, la modalità UltraTrac, Tracback e Climb Pro, fra le altre.

E per quanto riguarda la salute, sono parecchi i parametri corporei monitorabili, fra cui la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, il sonno, lo stress, l’energia corporea (Body Battery), e così via. I Garmin MARQ Carbon possono inoltre servire come strumento di pagamento contatcless tramite Garmin Pay, rilevare gli incidenti e fornire assistenza, o gestire la musica.

Design e immagini

Ma la particolarità più grande di questi nuovi smartwatch di Garmin sta nell’utilizzo del carbonio. La lunetta dei Garmin MARQ Carbon Athlete, Golfer e Commander (Gen 2) è composta da 130 strati di fibra di carbonio fuso che li rendono decisamente particolari ed esclusivi. Presente anche del carbonio fuso nella ghiera degli orologi, in cui c’è anche del titanio di grado 5.

Per quanto riguarda invece le dimensioni e il peso, questi sono i numeri relativi a tutti e tre: 46 x 15 mm (diametro e spessore), 75 grammi il peso con cinturino in silicone.

Prezzi e disponibilità della serie Garmin MARQ Carbon

Sono tutti e tre disponibili in Italia da oggi, acquistabili sul sito web di Garmin e, probabilmente, arriveranno anche su Amazon: Garmin MARQ Carbon Athlete costa 2.950 euro, il modello Golfer 3.100 euro e Commander 3.200 euro.

