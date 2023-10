La gamma di sportwatch di Polar ha accolto oggi un nuovo dispositivo di fascia alta: Polar Vantage V3. È il primo orologio dell’azienda a montare uno schermo AMOLED, tecnologia ormai sempre più diffusa anche sugli sportwatch, come dimostrano anche i vari Garmin usciti in questi ultimi mesi.

Polar Vantage V3 è un prodotto per sportivi, che include tuttavia diverse per la salute, fra cui l’ECG. Ma il focus è, beninteso, tutto rivolto verso gli sport, considerando le tante funzioni dedicate pensate per supportare l’utente negli allenamenti, prima, durante e dopo. Ma scopriamone meglio le principali peculiarità.

Caratteristiche, funzioni e design di Polar Vantage V3

Specifiche tecniche

Polar Vantage V3 si presenta con uno schermo circolare sensibile al tocco di tipo AMOLED: misura 1,39 cm, ha una risoluzione di 454 x 454 pixel (densità di 462 PPI), è protetto da Corning Gorilla Glass 3; l’illuminazione viene regolata automaticamente tramite un sensore di luce ambientale dedicato.

Dentro ci sono 32 GB di spazio d’archiviazione interno, utili soprattutto per le mappe, e una dotazione piuttosto completa di sensori (cardiofrequenzimetro con saturimetro, barometro, bussola con magnetometro, accelerometro, termometro per la temperatura cutanea) e sistemi di geolocalizzazione (GPS a doppia frequenza L1 e L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS).

Polar dichiara che la CPU di Vantage V3 è più veloce del 129% rispetto a quella di Vantage V2, un bel passo in avanti in termini che dovrebbe ripercuotersi sull’utilizzo generale e soprattutto durante le operazioni più gravose per il processore, ad esempio quando sono aperte le mappe. Per quanto riguarda invece la connettività, è presente il Bluetooth in versione 5.1, ma non ANT+, protocollo spesso utilizzato per connettere sensori di terze parti come misuratori di potenza, sensori di cadenza e di velocità.

Polar Vantage V3 integra una batteria da 488 mAh che, secondo quanto dichiarato dal produttore, garantisce fino a 53 ore di autonomia in modalità allenamento che diventano 140 con risparmio energetico attivo, e 288 ore in modalità orologio.

Funzioni software

Con oltre 150 profili sportivi, con opzioni e metriche dedicate, Polar Vantage V3 mira a essere uno degli sportwatch più completi sul mercato, grazie soprattutto alla presenza di una lunga serie di funzioni correlate pensate per essere utili a chi desidera tenersi in forma, ma soprattutto a coloro i quali vogliono allenarsi con criterio.

Ci sono ad esempio le metriche di nuoto, la guida al recupero, quella vocale, gli obiettivi di allenamento con l’opzione per pianificare la stagione, programmi di corsa, la potenza di corsa direttamente dal polso, varie opzioni per tenere d’occhio l’energia, il carico allenante, gli effetti degli allenamenti effettuati e altro ancora.

A chi pratica sport e attività all’aperto, Polar Vantage V3 riserva inoltre varie funzioni di navigazione, con mappe topografiche scaricabili per la fruizione senza connessione alla rete, navigazione passo passo con Komoot, il back to start, Hill Splitter, Track Back, o ancora, i profili di percorso e di altimetria.

Come anticipato, ci sono anche varie funzioni di salute, fra cui il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno in fasi con Nightly Recharge, ma anche della temperatura cutanea notturna. Presente anche la funzione ECG dal polso, l’opzione per misurare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), utile per il recupero e la gestione degli stress sia fisici che mentali.

Fra le (poche) funzioni smart, si segnala la possibilità di controllare la musica riprodotta dallo smartphone collegato, l’intercambiabilità dei quadranti fra una selezione abbastanza scarna, e la gestione dei widget per personalizzarli. Nulla di più.

Design e immagini

Polar Vantage V3 è uno sportwatch con cassa e ghiera in alluminio, quest’ultima in alluminio aerospaziale, resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri. Per quanto riguarda invece le dimensioni, è largo 47 mm, alto 50,8mm e spesso 14,5 mm; pesa 57 grammi con cinturino incluso, 39 senza.

Prezzi e disponibilità di Polar Vantage V3

Polar Vantage V3 è stato presentato sul mercato italiano oggi, ma le consegne partiranno il 25 ottobre. È tuttavia già disponibile in preordine sul sito web di Polar (sarà presto acquistabile anche su Amazon) nei colori Sky Blue, Night Black e Sunrise Apricot al prezzo di 599,90 euro. Volendo, si può comprare anche in coppia con la fascia cardiaca Polar H10 al prezzo di 649,50 euro.

