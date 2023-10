Mentre si avvicina sempre di più il lancio dei processori desktop Intel Core 14a gen Raptor Lake “Refresh”, l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di settore è in parte catturata dalla prossima generazione di CPU “Meteor Lake” che, come già annunciato dalla stessa Intel, arriverà a dicembre inizialmente sul segmento dei notebook. Mentre sappiamo bene che gli imminenti Core 14a gen sono un “semplice” aggiornamento dell’attuale serie Core 13a gen, le soluzioni Meteor Lake sono accreditate di un netto miglioramento delle prestazioni e, in modo particolare, dell’efficienza.

La nuova architettura sarà abbinata al nodo produttivo Intel 4 (i Core 14a gen sono Intel 7) che, come ampiamente pubblicizzato dall’azienda di Santa Clara, permetterà di abbattere i consumi migliorando anche il rapporto con le prestazioni offerte. Processo produttivo a parte però, sembra che a livello puramente tecnico le architetture Raptor Lake e Meteor Lake non siano così distanti; a confermarlo è la stessa Intel attraverso le parole di Timothy Wilson, VP Design Engineering Group e GM della divisione SOC Design, in occasione di una recente intervista a ITHome.

Intel Meteor Lake e le “poche” differenze con l’architettura Raptor Lake

Le informazioni che possiamo estrapolare dalle dichiarazioni di Wilson sono diverse e possiamo dire piuttosto concrete per fare qualche previsione che, almeno per il momento, terremo ancora per noi in attesa di ulteriori dati da valutare. Stando a quanto riportato però, le soluzioni Meteor Lake porteranno comunque alcuni miglioramenti architetturali, novità che però non saranno così significative in quanto le CPU next-gen (Meteor Lake) saranno realizzate su un nodo produttivo nuovo di zecca; in questi casi infatti, il passaggio a un nuovo nodo (Intel 4) non implica l’introduzione di radicali aggiornamenti dell’architettura CPU, rimandati (passateci il termine) a quanto la tecnologia di produzione sarà più matura. Detto questo, pare che le novità più importanti di Intel lato CPU arriveranno probabilmente con i prodotti della serie Arrow Lake, basati su processo produttivo Intel 20A e attesi con una rinnovata architettura per P-Core ed E-Core.

Tornando alle differenze, o meglio alle similitudini, tra Intel Meteor Lake e Raptor Lake, le slide fornite a corredo (sempre da Intel) ci aiutano a capire anche “visivamente” che tra le due architetture non ci sarà molta differenza. Per chi non segue assiduamente il mercato CPU, ricordiamo che gli attuali Intel Raptor Lake utilizzano core ad alte prestazioni (o P-Core) Raptor Cove, abbinati a core efficienti (o E-Core) Gracemont, entrambi ulteriormente ottimizzati sugli imminenti Core 14a gen; Meteor Lake da parte sua monta P-Core Redwood Cove con E-Core Crestmont, molto simili nel design come del resto si evince dalle slide che riportiamo a seguire:

Questa somiglianza tra le due generazioni non deve però far pensare a un ennesimo refresh di Intel o qualcosa di simile. Sia i P-Core che gli E-Core di Meteor Lake porteranno comunque delle novità che si tradurranno secondo noi in un miglioramento che andrà oltre l’efficienza energetica e toccherà senza dubbio la flessibilità, la resa e le prestazioni, magari non stravolgendole. A questo proposito da Intel arrivano dei dettagli precisi riguardo le novità che introdurranno i P-Core Redwood Cove e gli E-Core Crestmont. I P-Core Redwood Cove saranno caratterizzati da una migliore efficienza, una maggiore larghezza di banda per core e altre ottimizzazioni per la Performance Monitoring Unit e la gestione multi-core dell’Intel Thread Director; gli E-Core beneficeranno più o meno delle stesse migliorie, portando anche un incremento dell’IPC oltre all’accelerazione AI.

In chiusura possiamo dire che, almeno per il momento, Meteor Lake sembra essere un’architettura di transizione al processo produttivo Intel 4; le novità non mancheranno, così come un miglioramento sul versante prestazioni/efficienza, ma saranno tali da non stravolgere del tutto l’esperienza utente, soprattutto per chi proviene già da una piattaforma Intel di ultima generazione come Raptor Lake. Non abbiamo parlato di GPU e grafica integrata, un ulteriore punto su cui Intel si è focalizzata per garantire un’evoluzione della propria offerta, soprattutto in ambito notebook.

