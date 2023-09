Torniamo ad occuparci di Intel e processori desktop per l’imminente lancio della nuova serie Core 14a gen che l’azienda di Santa Clara dovrebbe svelare al prossimo Intel Innovation, programmato ricordiamo tra il 19 e il 20 settembre. Nei giorni scorsi le indiscrezioni non sono mancate, così come i benchmark preliminari dei modelli serie Core K, i primi a giungere sul mercato verosimilmente nel mese di ottobre. Rimanendo in tema, l’ultimo leak sulle CPU Intel è ancora più sostanzioso e in pratica mette a nudo quella che sarà l’offerta completa della serie Raptor Lake-S Refresh desktop, compresi i modelli con moltiplicatore bloccato che arriveranno in un secondo momento, si presume al prossimo CES di Las Vegas (gennaio 2024).

Nel frattempo i primi sample del prossimo top di gamma, il Core i9-14900K, continuano a fare capolino sul web con nuovi benchmark e un record assoluto nel famigerato Geekbench, test dove il nuovo Raptor Lake-S Refresh fa segnare il punteggio single-core più elevato mai visto per un processore consumer di questo tipo. Ma andiamo con ordine.

Ecco tutti i (presunti) modelli della serie Intel Core 14a gen

Come da prassi ormai, quando siamo di fronte a questo tipo di informazioni non possiamo garantire che siano del tutto genuine o definitive, tuttavia, i dati trapelati oggi confrontati con quelli circolati finora seguono la stessa direzione, motivo che secondo noi rende questo leak abbastanza credibile. Tra le altre cose, la lista delle caratteristiche tecniche che ora vedremo, è stata compilata tenendo traccia dei vari sample in circolazione, prodotti che al massimo potrebbero differire solo per frequenza di clock da quelli definitivi che troveremo in commercio nei prossimi mesi.

Ma veniamo al dunque. La lista trapelata contiene in pratica tutti i processori Core 14a gen desktop, partendo da quelli serie K con TDP a 125 watt, passando ai processori “standard” da 65 watt e quelli a basso consumo da 35 watt; si parte quindi dai Core i9 per arrivare ai Core i3 e agli Intel serie 300 che in pratica sostituiscono i vecchi Celeron. Le caratteristiche, che non sono complete visto che manca ad esempio la massima frequenza Boost (già nota per alcuni modelli), confermano sostanzialmente il “refresh” da parte di Intel della serie Core 13a gen, mantenendo in pratica lo stesso numero di core e variando le frequenza. Fa eccezione il Core i7-14700 nelle sue varie salse che, invece di 16 core/24 thread, ora è configurato in 20 core/28 thread per via dell’implementazione di 4 ulteriori E-Core; nessuna novità invece per la gamma Core i3 dove Intel continua a mantenere un approccio quad-core senza alcun E-Core aggiuntivo.

Intel Core 14a gen – modelli desktop (da confermare)

Core i9-14900KF: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 3,2/2,4 GHz / Cache 36 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900K: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 3,2 /2,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900F: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 2,0 /1,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900T: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 1,1 /0,8 GHz / Cache 36 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i9-14900: 8 P-Core+16 E-Core / Freq. base 2,0 /1,5 GHz / Cache 36 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700KF: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 3,4 /2,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700K: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 3,4 /2,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700F: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 2,1 /1,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700T: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 1,3 /0,9 GHz / Cache 33 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i7-14700: 8 P-Core+12 E-Core / Freq. base 2,1 /1,5 GHz / Cache 33 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600KF: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 3,5 /2,6 GHz / Cache 25 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600K: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 3,5 /2,6 GHz / Cache 25 MB / TDP 125W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600T: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 1,8 /1,3 GHz / Cache 25 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14600: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 2,7 /2,0 GHz / Cache 25 MB / TDP 65 / DDR4-3200/DDR5-5600

Core i5-14500T: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 1,7 /1,2 GHz / Cache 24 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14500: 6 P-Core+8 E-Core / Freq. base 2,6 /1,9 GHz / Cache 24 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400T: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 1,5 /1,1 GHz / Cache 20 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400F: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 2,5 /1,8 GHz / Cache 20 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i5-14400: 6 P-Core+4 E-Core / Freq. base 2,5 /1,8 GHz / Cache 20 MB / TDP 65W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100T: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 2,7 GHz / Cache 12 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100F: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 2,7 GHz / Cache 12 MB / TDP 58W / DDR4-3200/DDR5-4800

Core i3-14100: 4 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,5 GHz / Cache 12 MB / TDP 60W / DDR4-3200/DDR5-4800

Intel 300T: 2 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,4 GHz / Cache 6 MB / TDP 35W / DDR4-3200/DDR5-4800

Intel 300: 2 P-Core+0 E-Core / Freq. base 3,9 GHz / Cache 6 MB / TDP 46W / DDR4-3200/DDR5-4800

Intanto il Core i9-14900K vola su Geekbench

Rimanendo in attesa di qualche conferma o dato ufficioso da parte di Intel, il prossimo flagship Core i9-14900K mostra i muscoli su Geekbench dove è apparso nelle scorse ore facendo segnare il record nel test single-core con un punteggio di 3.140 punti, battendo anche il Core i9-13900KS che però è un processore in edizione limitata. Dando uno sguardo allo screenshot, notiamo che il benchmark è stato condotto con memorie DDR5-4800 e un profilo prestazionale impostato su Bilanciato, quindi ampiamente migliorabile. Ricordiamo che questa CPU sarà configurata in 24 core/ 32 thread e raggiungerà i 6,0 GHz in modalità Boost, il tutto con un TDP nominale di 125 watt che però arriva sino a 253 watt di picco (PL2).

Potrebbe interessarti anche Miglior processore di Settembre: la selezione e Intel Core i9-13900KF a 576 euro su Amazon