Mentre l’attenzione è concentrata sulla nuova gamma Intel Core 14a gen desktop, dalla rete arrivano dettagli freschi su quella che sarà invece la prossima generazione di CPU consumer Intel, parliamo dei prodotti Meteor Lake che dovrebbero essere svelati in contemporanea a Raptor Lake-S Refresh in occasione dell’Intel Innovation il prossimo 19/20 settembre. I nuovi dettagli arrivano dal social bilibili, piattaforma dove già in passato sono emersi dettagli sulle roadmap Intel che poi si sono rivelati molto attendibili; in questo caso il leak riguarda quelli che dovrebbero essere i primi modelli Meteor Lake a vedere la luce, parliamo di soluzioni rivolte ai notebook che tra l’altro saranno anche i primi ad introdurre la nuova nomenclatura Intel Core Ultra (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Intel Meteor Lake Core Ultra 9 e Core Ultra 7 pronti ad attaccare il mercato notebook

Nel dettaglio si fa riferimento a tre inediti modelli, tre top di gamma che andranno a posizionarsi nel segmento dei notebook ad alte prestazioni; si tratta di Intel Core Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 7 165H e Intel Core Ultra 7 155H. Prima di andare avanti e parlare di frequenze, numero di core o TDP, bisogna ricordare che le soluzioni Meteor Lake saranno realizzate su nodo produttivo Intel 4 e vedranno l’implementazione di una nuova architettura ibrida “tripla”, dove coesistono P-Core, E-Core e ulteriori E-Core denominati “Low Power” (questi ultimi dovrebbero utilizzare lo stesso nodo produttivo del SoC integrato).

Le novità però non si fermano qui e vedono l’entrata in campo dei nuovi P-Core Redwood Cove e degli E-Core Crestmont, abbinati a una GPU integrata Xe-MTL rivista (prodotta su nodo TSMC invece) che sarà dotata di ben 128 execute unit. La rinnovata piattaforma notebook Meteor Lake prevede anche il supporto per memorie LPDDR5X sino a 7.467 MT/s, PCI-E 5.0 (a 8 piste), supporto sino a 4 SSD PCI-E 4.0 e ovviamente Thunderbolt 4.0 40 Gbps (sino a quattro porte di vocifera) con connettività di ultima generazione WiFi 7.



Parlando invece di modelli e caratteristiche, il top di gamma sarà appunto il Core Ultra 9 185H, processore che dovrebbe integrare 6 P-Core, 8 E-Core e 2 E-Core LP, per un totale di 16 core totali; questo chip è accreditato di una frequenza base di 3,8 GHz con un picco a 5,1 GHz grazie alla tecnologia Thermal Velocity Boost (o TVB), il TDP invece dovrebbe essere configurabile tra 15 e 28 watt. Il Core Ultra 7 165H avrà caratteristiche simili ma con una frequenza massima di 5,0 GHz, così come il Core Ultra 7 155H che mantiene i 16 core/22 thread dei fratelli maggiori, ma con un Boost che scende a 4,8 GHz. C’è posto anche per un Intel Core Ultra 5 125H che propone lo stesso numero di E-Core ma con soli 4 P-Core Redwood Cove (14 core/18 thread totali), senza dimenticare che per la fascia più economica ci saranno ulteriori prodotti Core Ultra 7/5 meno spinti.

Intel Meteor Lake “Core Ultra” – modelli (presunti) della gamma notebook

Intel Core Ultra 9 185H: 16 core/22 Thread (6+8+2 core) – Freq. 3.8 GHz/5.1 GHz – Cache 24 MB – TDP 15/28W

Intel Core Ultra 7 165H: 16 core/22 Thread (6+8+2 core) – Freq. 3.8 GHz/5.0 GHz – Cache 24 MB – TDP 15/28W

Intel Core Ultra 7 155H: 16 core/22 Thread (6+8+2 core) – Freq. 3.8 GHz/4.8 GHz – Cache 24 MB – TDP 15/28W

Intel Core Ultra 5 125H: 14 core/18 Thread (4+8+2 core) – Freq. 3.6 GHz/4.5 GHz – Cache 20 MB – TDP 15/28W

