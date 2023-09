L’arrivo di un nuovo iPhone è un evento che suscita sempre grande attenzione e aspettative nel mondo tecnologico. Quest’anno non fa eccezione, con l’uscita dei nuovi iPhone 15 e soprattutto della nuova punta di diamante: iPhone 15 Pro Max. Il nuovo gioiello di casa Apple promette diverse novità, ma sono davvero significative? Abbiamo realizzato un primo video, che trovate a seguire, dovete potete scoprire le prime impressioni dopo 24 ore di utilizzo di questo dispositivo, un video ovviamente non esaustivo in quanto tutto ciò che necessita di tempo per essere provato verrà discusso nella prossima recensione.

24h con iPhone 15 Pro Max

Le novità di iPhone 15 Pro Max in breve

Il nuovo iPhone 15 Pro Max si presenta con un design rinnovato e più rifinito nei dettagli rispetto ai predecessori. La maggiore leggerezza, ottenuta grazie all’utilizzo del titanio, è solo una delle caratteristiche che segna un netto cambiamento (miglioramento?) rispetto al passato. Il dispositivo offre inoltre un display con cornici leggermente ridotte e un inedito action button, sostituto dello storico slider, che potrebbe non conquistare tutti gli utenti fedeli al brand della mela morsicata.

Ma non solo estetica. Il cambio più importante riguarda la connettività, con l’introduzione della porta USB Type-C 3.2, che garantisce una velocità di trasferimento dati notevolmente aumentata (10 Gbps), un cambiamento che rivoluzionerà sicuramente l’esperienza di utilizzo per professionisti e non. Le novità non finiscono qui: una nuova fotocamera con zoom ottico 5x, un rinnovato rivestimento antiriflesso per i sensori e la possibilità di registrare video in LOG e in 4K a 60 fps con HDR e Dolby Vision sono solo alcune delle altre caratteristiche di spicco di questo nuovo modello in ambito fotografico.

Tuttavia, non mancano le prime criticità. Seppur l’adozione del nuovo processore Apple A17 Pro sia tecnologicamente parlando una rivoluzione, questa scelta potrebbe rivelarsi forse affrettata o non pienamente calcolata, dato che al momento sembra mostrare segni di surriscaldamento evidenti.

Complessivamente iPhone 15 Pro Max appare come un dispositivo che sicuramente saprà attirare l’attenzione, anzi già lo sta facendo viste le numerose vendite dei primi giorni che portano a rendere tutta la famiglia quasi indisponibile sul mercato. Questo probabilmente grazie alle novità apportate da Apple che, seppur fatichiamo a definire innovazioni in quanto sul mondo Android molte di queste le abbiamo viste già da tempo, possono rappresentare un bel punto di svolta per gli appassionati del brand.

