Abbiamo messo alla prova il nuovo iPhone 15 per un intero giorno ed è bastato per capire che in realtà, è questo l’iPhone che ha ricevuto maggiori attenzioni da parte di Apple, iPhone 15 è decisamente un altro prodotto rispetto alla precedente generazione.

24H con iPhone 15

Il primo impatto con iPhone 15 è stato notevole. Il design elegante e minimalista, con una scelta di colori sobri, come il total black, cattura l’attenzione immediatamente. Apple ha optato per un vetro posteriore opaco che non solo conferisce al telefono un aspetto premium, ma riduce anche la visibilità delle impronte e dei graffi. L’intero telaio laterale è stato trattato con la stessa finitura opaca, offrendo una presa sicura e una sensazione di prodotto di alta qualità.

Una delle prime cose che noterete è che iPhone 15 continua a utilizzare un display a 60 Hz, una scelta che potrebbe deludere alcuni utenti alla luce delle attuali tendenze verso display più fluidi. Tuttavia, è interessante notare che nonostante questo limite, il display con dynamic island e cornici simmetriche offre una sensazione di novità che lo distingue dagli iPhone non-Pro precedenti.

La risoluzione Super Retina XDR di 2556×1179 pixel e il picco di 2000 nits all’esterno rendono il display di iPhone 15 un punto forte indiscusso, sebbene l’assenza di un refresh rate superiore sia ancora un punto di discussione. Una delle aree in cui iPhone 15 mostra un miglioramento notevole è la qualità audio. Gli speaker del dispositivo offrono un volume massimo superiore rispetto alla generazione precedente e, nonostante il 15 Pro sembri avere un suono più qualitativo, sarà interessante confrontarli in dettaglio.

Il cuore pulsante di iPhone 15 è l’A16 Bionic, un potente chipset che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica impressionante. Mentre alcuni potrebbero lamentare l’assenza di un A17 Pro, è importante sottolineare che l’A16 Bionic fa il suo lavoro in modo impeccabile e, con l’introduzione di iOS 17, offre nuove funzionalità interessanti che migliorano l’esperienza utente.

La durata della batteria è migliorata rispetto alla generazione precedente, grazie ad un modulo da 3349 mAh e all’ottimizzazione del chipset. Sebbene non possiamo ancora fornire dati specifici, possiamo affermare che le prime impressioni sono positive, e iPhone 15 sembra essere all’altezza delle aspettative in questo settore.

Un salto significativo è stato fatto anche nella fotocamera. La fotocamera principale da 48 megapixel offre un notevole aumento dei dettagli nelle foto e migliorie nell’elaborazione delle immagini con gli scatti da 24 Megapixel, la ultra wide da 12 Megapixel resta molto simile. Le foto notturne sembrano essere particolarmente migliorate rispetto alla generazione precedente.

iPhone 15 prime impressioni

In conclusione, Apple iPhone 15 è un dispositivo che sorprende positivamente. Nonostante alcune scelte discutibili, come il display a 60 Hz, le nuove caratteristiche e miglioramenti apportati rendono questo iPhone un aggiornamento degno di nota rispetto al suo predecessore. Inoltre, il prezzo inferiore rispetto all’anno precedente lo rende ancora più attraente per un pubblico più vasto, 979 Euro sono un buon listino per questo iPhone 15. Se siete alla ricerca di un iPhone che offra prestazioni solide e alcune nuove funzionalità senza dover necessariamente puntare su un modello Pro, iPhone 15 potrebbe essere la scelta perfetta per voi.