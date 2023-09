Alle ore 19:00 di domani, 21 settembre, Microsoft terrà un evento speciale a New York in cui, con molta probabilità, presenterà nuovi dispositivi della gamma Surface e funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale per Windows, Office, Bing e altro ancora.

L’evento sarà il primo in presenza sin dall’inizio della pandemia e non sarà trasmesso in streaming, ma ne verrà caricata una registrazione sui canali ufficiali di Microsoft qualche ora dopo. Questo sarà anche il primo evento in cui Panos Panay non sarà presente, visto che il responsabile di Windows e Surface ha lasciato l’azienda qualche giorno fa.

New York sarà quindi il teatro di presentazione dei nuovi dispositivi della gamma Microsoft Surface, dando inoltre grandissimo spazio all’intelligenza artificiale, su cui Microsoft sta puntando tantissimo negli ultimi mesi e che diventerà parte integrante di Windows 12 il prossimo anno.

Tre nuovi dispositivi Surface potrebbero fare la loro comparsa

Si vocifera che Microsoft stia per lanciare tre nuovi dispositivi Surface durante questo evento speciale. Nelle scorse settimane sono trapelate già diverse informazioni al riguardo, in particolare sul Surface Laptop Studio 2, dotato di processore Intel di 13a generazione, Nvidia RTX 4060 e uno slot per scheda microSD.

Secondo i rumor, si tratterà del primo dispositivo Surface ad arrivare con ben 64 GB di RAM, e dovrebbe essere dotato di un display che si sposta in avanti per trasformarsi da laptop a tablet, pur mantenendo sostanzialmente un design simile al suo predecessore.

Se Surface Laptop Studio 2 sarà con molta probabilità il focus principale della parte hardware dell’evento, è altrettanto probabile che Microsoft presenti anche la nuova gamma dei dispositivi Go con l’annuncio di Surface Go 4 e del Surface Laptop Go 3. Non si hanno tantissimi dettagli su questi dispositivi, se non che Surface Go 4 sarà ancora una volta dotato di un processore Intel, posticipando quindi l’arrivo di una versione del tablet con processore Arm.

Tante nuove funzionalità IA in arrivo su Windows e non solo

L’evento di New York sarà anche il luogo ideale per presentare tutte le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale messe a punto da Microsoft. Panay, qualche mese fa, aveva dichiarato che “l’IA reinventerà letteralmente il modo in cui si fa tutto su Windows” e, sebbene sia improbabile che domani vedremo funzionalità in arrivo sul futuro Windows 12, è molto probabile che avremo un focus importante su funzioni in arrivo a breve su Windows 11 e non solo.

L’aggiornamento 23H2 di Windows 11, che introdurrà l’assistente virtuale Copilot basato sull’intelligenza artificiale, dovrebbe essere distribuito entro la fine di settembre, dunque è lecito aspettarsi maggior informazioni su quello che potrà fare su Windows. Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo di vedere già diverse funzionalità alimentate dall’IA nelle app di Windows e altre arriveranno in futuro: secondo alcune indiscrezioni anche Paint subirà lo stesso trattamento, con l’introduzione di uno strumento per generare immagini tramite testo.

Durante l’evento dovremmo anche conoscere più nel dettaglio tutte le funzionalità di Copilot in Microsoft 365 e nelle app di Office presentate durante il Microsoft Inspire 2023, compresa la data di rilascio di Bing Chat Enterprise, attualmente disponibile in anteprima per gli utenti Business di Microsoft 365 e in futuro disponibile per tutti al costo di circa 5 dollari al mese.