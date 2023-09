Questa mattina i dipendenti Microsoft hanno ricevuto una mail aziendale che li informava che Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, responsabile dello sviluppo di Windows e della linea Surface, sta per lasciare la società.

Panos Panay ringrazia Microsoft e guarda avanti

La comunicazione è stata data ai dipendenti da Rajesh Jha, vicepresidente di Microsoft per l’esperienza e i dispositivi, attraverso la lettera che potete leggere poco sotto; la notizia arriva alquanto inattesa, anche considerando l’avvicinarsi dell’evento di presentazione della nuova gamma Surface, evento al quale Panos Panay non parteciperà.

Di seguito l’email inviata ai dipendenti:

Squadra, Dopo quasi 20 anni in azienda, Panos Panay ha deciso di lasciare Microsoft. Panos ha avuto un impatto incredibile sui nostri prodotti e sulla nostra cultura, nonché sull’ecosistema dei dispositivi più ampio. Sotto la guida di Panos, il team ha creato l’iconico marchio Surface con prodotti amati. Più recentemente, in qualità di leader di Windows, il team ha offerto servizi ed esperienze straordinari a centinaia di milioni di persone con Windows 11 su dispositivi innovativi, inclusi quelli dei nostri partner OEM. Ci mancherà e personalmente sono molto grato per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni. Per favore, unisciti a me nell’augurargli ogni bene. Andando avanti, raddoppieremo la nostra strategia. Questi cambiamenti saranno effettivi immediatamente con l’aiuto di Panos nella transizione. Costruisci silicio, sistemi e dispositivi che spaziano da Windows, client e cloud per un mondo AI. Questa squadra sarà guidata da Pavan Davuluri , che riporterà direttamente a me. Brett Ostrum, Nino Storniolo, Linda Averett, Ken Pan, Ralf Groene, Aidan Marcuss, Carlos Picoto, Stevie Bathiche, Robin Seiler, Ruben Caballero e Anuj Gosalia si sposteranno a riferire a Pavan con le loro squadre intatte. La pianificazione e la gestione dei rilasci di Windows continueranno a far parte di questo team. Il nostro impegno nei confronti di Surface e MR rimane invariato. Crea esperienze che fondono Web, servizi e Windows per un mondo basato sull’intelligenza artificiale. A tal fine, Shilpa Ranganathan, Jeff Johnson e Ali Akgun riferiranno direttamente a Mikhail Parakhin e formeranno un nuovo Windows and Web Experiences Team, muovendosi con i loro team intatti. Yusuf Mehdi assumerà la responsabilità di guidare le attività Windows e Surface con i nostri partner OEM e Retail. Inoltre, Charles Simonyi, Terri Chudzik ed Erin Kolb si uniranno ai team di gestione di E+D e Ralf Groene e Mike Davidson lavoreranno insieme per il miglior allineamento dei team di progettazione. Nei prossimi giorni fisseremo un AMA per rispondere alle domande. Continuiamo a rimanere concentrati sull’esecuzione dei nostri piani esistenti. Grazie per tutto ciò che fate e per l’impatto che avete sui nostri clienti e partner. Migliore, Rajesh

Panay è in Microsoft dal 2004 dove ha cominciato come program manager per l’hardware dei PC, nel corso del tempo ha fatto carriera supervisionando la linea Surface dell’azienda, fino ad arrivare nel 2018 a ricoprire il ruolo di Chief Product Officer guidando lo sviluppo di Windows 11; infine nel 2021 è stato promosso vice presidente esecutivo.

Con un post su X (ex Twitter), Panay ha espresso la propria gratitudine nei confronti di Microsoft per tutti gli anni passati in azienda, affermando però di “aver deciso di voltare pagina e scrivere il capitolo successivo”.

La posizione lasciata libera verrà affidata a Yusuf Mehdi, vicepresidente aziendale di Microsoft per la vita moderna, la ricerca e i dispositivi, che sarà dunque a capo delle attività Windows e Surface; insieme a lui Mikhail Parakhin alla guida di un nuovo team “Windows and Web Experiences” con a bordo leader di lunga data come CVP Shilpa Ranganathan. Inoltre sarà creato un nuovo team guidato dal vicepresidente aziendale e ingegnere dell’organizzazione Windows and Devices Pavan Davuluri, che “costruirà silicio, sistemi e dispositivi che abbracciano Windows, client e cloud per un mondo AI”.

