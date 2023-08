“Appuntati sul calendario l’evento speciale di Microsoft per giovedì 21 settembre 2023“. Si tratta dell’invito che l’azienda di Redmond sta inoltrando ai media del settore per un evento che si terrà a New York fra poco più di un mese. Considerando il periodo dell’anno, è lecito aspettarsi delle novità hardware, ad esempio i nuovi Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3 e, forse, anche i Surface Pro di nuova generazione.

Cosa aspettarsi dall’evento di Microsoft in programma a settembre

In genere Microsoft organizza eventi di lancio dei prodotti Surface a settembre o ottobre, ragion per cui l’occasione in questione potrebbe essere proprio quella buona per vedere qualcosa di nuovo al riguardo. Precedenti indiscrezioni si sono focalizzate su prodotti come Surface Go 4 e su un nuovo Surface Pro, il primo un due in uno economico con a bordo un processore ARM al posto degli attuali Intel, il secondo un modello di fascia elevata che potrebbe arrivare in versione da 13 e da 11 pollici, in entrambi i casi secondo i rumor.

L’altro prodotto della famiglia che potrebbe venire presentato il prossimo 21 settembre è Surface Laptop Studio 2, un notebook anticipato di recente dai colleghi di Windows Central che si dice possa essere il laptop più potente mai prodotto di Microsoft. Di chiaro c’è ben poco, ma queste potrebbero essere alcune specifiche chiave legate ad alcuni risultati emersi negli scorsi mesi da Geekbench: processori Intel Core di 13esima generazione di serie H (i7-13700H e i7-13800H per i modelli più dotati), GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16, 32 o 64 GB di RAM; specifiche, queste, che renderebbero questo nuovo modello decisamente più interessante rispetto all’attuale Surface Laptop Studio, equipaggiato con i7-11370H, 32 GB di RAM e RTX 3050 nella versione più ricca.

Secondo la fonte, non dovrebbero esserci tuttavia delle novità per quanto riguarda l’estetica di questo nuovo notebook, che si presenterebbe così con lo stesso design e le stesse particolarità, seppur con una selezione di porte differente. Per il resto, si parla di un trackpad aggiornato con feedback aptico migliorato, di uno schermo sempre da 14,4 pollici ma più luminoso, e del supporto degli effetti di Windows Studio, una collezione di effetti audio e video prima esclusiva dei prodotti ARM con NPU dedicata.

L’altro Surface che Microsoft potrebbe presentare è Surface Laptop Go 3, un notebook che si vocifera arrivi con a bordo processori Intel di 12esima generazione e una configurazione di livello base superiore al modello attuale, che ricordiamo essere dotata di 4 GB di RAM e di 128 GB di spazio d’archiviazione con processore Intel Core i5-1135G7 con grafica Iris Xe.

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli su altri dispositivi Surface in arrivo, ma non escludiamo che Microsoft aggiorni la propria serie di accessori e periferiche Surface in occasione dell’evento, in programma per il 21 settembre. In ogni caso, per ora l’azienda non ha condiviso altro, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

