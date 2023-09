I nuovi Microsoft Surface debutteranno il prossimo 21 settembre, come ogni anno con un evento dedicato organizzato dall’azienda di Redmond che, per questa occasione, ha scelto nuovamente la magica vetrina di New York. A due settimane dall’appuntamento, Microsoft non ha fornito dettagli ufficiali (o parziali) sulle novità che verranno mostrate, in molti però non si aspettano particolari stravolgimenti in ottica design (che però non escludiamo) mentre si vocifera che i nuovi Surface saranno aggiornati per lo più sul lato hardware. Le ultime indiscrezioni trapelate dal portale WinFuture non fanno che consolidare questa tesi, confermando in sostanza che Microsoft punterà sul rinnovo della piattaforma hardware, con particolare attenzione alla serie Intel Core 13a gen Raptor Lake.

Ecco le novità hardware che potremmo vedere sui prossimi Microsoft Surface

Secondo quanto riportato, le novità saranno diverse e non si esclude qualche sorpresa, tuttavia tra i protagonisti dell’evento Microsoft Surface ci saranno sicuro le nuove varianti di 2023 di Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go 2 e Surface Go 3. Ribadendo sempre che siamo di fronte a dati da confermare ufficialmente, la prima novità riguarda il Surface Laptop Studio 2 che, come previsto, abbraccerà la famiglia Intel Core 13a gen Raptor Lake Mobile con il processore Core i7-13800H. Si tratta di un modello ad alte prestazioni con TDP di 45 watt, equipaggiato con 6 P-Core e 8 E-Core capace di raggiungere i 5.000 MHz.

La CPU verrà abbinata a 16/32 GB di RAM e un reparto storage con SSD da 512 GB o 1 TB; lato scheda grafica non abbiamo riscontri, ma si era già parlato di una probabile GeForce RTX 4060 che sui modelli più potenti sarà abbinata a un display che non dovrebbe differire dall’attuale modello (14,4 pollici 2400 x 1600 pixel e refresh rate a 120 Hz). Grazie alla nuova piattaforma Intel, il Surface Laptop Studio 2 migliorerà anche sul versante espandibilità e connettività, supportando a quanto pare più porte USB-C di ultima generazione.

L’altro Surface che potrebbe vedere la luce è il nuovo Surface Laptop Go 3 (il nome è ancora da vedere), in questo caso c’è una sorpresa che riguarda il SoC che, a differenza di quanto ipotizzato finora, non sarà una soluzione ARM ma ancora una volta Intel. La collaborazione tra i due colossi quindi si consolida ulteriormente, per l’occasione con un processore appartenente alla serie Alder Lake-N, in dettaglio un Intel N200 dotato di quattro core e una frequenza sino a 3,7 GHz. Il resto delle caratteristiche prevede poi 8 GB di RAM e una configurazione dello storage in tagli da 64, 128 o 256 gigabyte, un buon salto in avanti rispetto alla vecchia versione.

L’ultima novità, almeno per adesso, riguarda il possibile refresh del Surface Laptop Go 2 che a quanto pare sarà aggiornato solo nella componente CPU. Microsoft aggiornerà la macchina con un Intel Core i5-1235U “Alder Lake”, processore che integra due P-Core e otto E-Core e raggiunge una frequenza Boost sino a 4,4 GHz; nessuna novità per la RAM che rimane ferma a 8 GB, con due opzioni per l’SSD (128 o 256 GB). Queste le ultime indiscrezioni sui prossimi Microsoft Surface, attesi sul mercato per il mese di ottobre con qualche dubbio sul possibile aumento dei prezzi (almeno viste le possibili novità). L’appuntamento quindi è fissato per il 21 settembre, nel frattempo terremo monitorata la situazione in caso di altri aggiornamenti.

