Oltre ad avere annunciato, nel ruolo di partner con Meta, il modello IA open source Llama 2, nella giornata di ieri Microsoft ha svelato nuovi dettagli relativi a Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che sta arrivando all’interno di Microsoft Teams.

All’evento Inspire 2023, inoltre, il colosso di Redmond ha annunciato il prezzo del proprio assistente per gli abbonati statunitensi alla suite Microsoft 365, ex Office 365, (e pare proprio che l’intelligenza artificiale si pagherà a caro prezzo) e la chat di Bing per gli utenti “Enterprise”.

Microsoft Inspire 2023: tutte le novità dell’evento

Il 18 e 19 luglio 2023 si è svolto l’evento Microsoft Inspire 2023, la conferenza globale dedicata al mondo dei Partner con cui il colosso di Redmond ha annunciato tantissime novità relative all’intelligenza artificiale e, più nello specifico, a tutte le app e i servizi che continuano ad accoglierla.

L’obiettivo dell’azienda è quello di mettere nelle mani di clienti e partner strumenti sempre più completi e intuitivi che possano semplificare il lavoro e svariate piccole azioni di routine nella quotidianità lavorativa.

Microsoft Inspire di quest’anno continua il nostro impegno per rendere l’intelligenza artificiale uno strumento di trasformazione per i nostri clienti e partner. Siamo entusiasti di condividere ancora più soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e mostrare come i partner Microsoft possono applicare queste innovazioni di intelligenza artificiale alle loro organizzazioni in vari modi, dall’espansione delle competenze sull’intelligenza artificiale ai nuovi prodotti e servizi che guidano il successo dei clienti.



Microsoft ha annunciato Bing Chat Enterprise

Stando a quanto comunicato da Microsoft, il 70% dei dipendenti sarebbe disposto a delegare il lavoro all’intelligenza artificiale per aumentare la creatività e la produttività sul lavoro, ma l’uso di strumenti di intelligenza artificiale non creati per l’azienda può rappresentare un rischio per i dati aziendali sensibili

Per ovviare a queste problematiche, il colosso di Redmond ha annunciato Bing Chat Enterprise, una chat basata sull’intelligenza artificiale (quindi un chatbot) che protegge i dati degli utenti e dell’azienda e offre risposte complete e verificabili con citazioni e risposte visive come grafici e diagrammi.

Il chatbot è progettato in linea con i principi di intelligenza artificiale di Microsoft e non utilizza i dati della chat per addestrare i modelli. È disponibile in anteprima senza costi aggiuntivi all’interno dei pacchetti Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium; in futuro sarà disponibile come offerta “autonoma” al costo di 5 dollari al mese per singolo utente.

Bing Chat Enterprise è accessibile sia dall’indirizzo bing.com/chat che dalla barra laterale del browser Microsoft Edge; in futuro sarà accessibile anche da Windows Copilot (attualmente disponibile per gli iscritti al canale Dev del programma Windows Insider Preview di Windows 11).

Bing Chat accoglie la ricerca visiva

Bing Chat, una delle più apprezzate funzionalità introdotte da Microsoft all’interno della barra di ricerca di Windows 11, come barra laterale del browser Edge e sull’app dedicata da smartphone, sta guadagnando la nuova funzionalità “Visual Search in Chat“, che consente agli utenti di caricare immagini e cercare sul web contenuti correlati.

Per farlo, Bing sfrutta il modello GPT-4 di OpenAI ed è così in grado di comprendere il contesto di un’immagine e rispondere a domande al riguardo. La ricerca visiva in Chat è disponibile sia tramite desktop e l’app per dispositivi mobili Bing e verrà implementata in futuro all’interno della neonata Bing Chat Enterprise.

L’IA si paga a caro prezzo: ecco quanto costa Copilot su Microsoft 365

Oltre alle novità legate a Bing, al Microsoft Inspire 2023 il colosso di Redmond ha annunciato i prezzi di Copilot all’interno dell’abbonamento Microsoft 365 per i clienti commerciali.

Copilot potrà essere aggiunto ai pacchetti Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Standard e Microsoft 365 Business Premium pagando un sovrapprezzo di 30 dollari al mese per singolo utente.

Microsoft 365 Copilot, questo il nome dell’offerta, si basa su un approccio affidabile e completo alla sicurezza, alla privacy, all’identità, alla conformità e all’intelligenza artificiale responsabile di livello aziendale.

Copilot eredita i criteri di sicurezza, privacy, identità e conformità esistenti di Microsoft 365 e i dati sono sempre sotto il controllo dell’utente. Esso può ragionare su tutti i contenuti e contesti aziendali per svolgere qualsiasi attività ed è basato sui dati aziendali in Microsoft Graph (come e-mail, calendario, chat, documenti e altro ancora).

Microsoft 365 Copilot è integrato nelle app Microsoft come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Il programma di accesso anticipato a pagamento di Microsoft 365 Copilot è stato al momento esteso a 600 clienti aziendali in tutto il mondo, tra cui KPMG, Lumen ed Emirates NBD.

Per maggiori informazioni su Bing Chat Enterprise, sulla ricerca visuale su Bing e sui prezzi di Copilot per Microsoft 365, vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale di Microsoft.

Novità per Teams legate a Microsoft Sales Copilot

Microsoft ha inoltra annunciato che Copilot si sta espandendo all’interfaccia in chiamata e alle chat di Microsoft Teams (come parte della suddetta offerta Microsoft 365 Copilot).

In soldoni, l’assistente fornirà agli utenti un riepilogo in tempo reale (con la possibilità di generare date, nomi e punti chiave) durante le riunioni. La novità in questione è pensata principalmente, ad esempio, per i venditori che hanno a che fare con un gran numero di clienti e semplificherebbe loro la possibilità di tenere tutte le informazioni utili sotto controllo.

A proposito di venditori (e agenti del servizio clienti), Microsoft sta aggiungendo più funzionalità a Microsoft Sales Copilot, inclusi un “opportunity summary” generato dall’intelligenza artificiale, le bozze di e-mail contestualizzate e la preparazione delle riunioni, per migliorare la produttività dei venditori e concludere più trattative con l’automazione delle attività di Customer Relationship Management (CRM).

Altre novità dal Microsoft Inspire 2023

Oltre a tutte le novità sopracitate, l’evento Microsoft Inspire 2023 è stato costellato da tanti altri annunci e, di seguito, riportiamo brevemente i dettagli di altri tre aspetti. Azure OpenAI amplia la propria disponibilità

Azure OpenAI è stato adottato da oltre 4.500 clienti che utilizzano il prodotto per costruire chatbot, riassumere testo e generare contenuti. Microsoft ha ampliato l’accesso al servizio Azure OpenAI, aumentandone la disponibilità in Nord America, in Europa occidentale e rendendolo disponibile per la prima volta in Asia.

Microsoft ha ampliato la collaborazione strategica con Epic Systems , un’azienda di software sanitario (da non confondere con Epic Games), utilizzando l’intelligenza artificiale per aiutare i medici a dedicare meno tempo alle funzioni amministrative e più tempo alla fornitura di cure di qualità. Epic ha integrato il servizio Azure OpenAI nel suo software di cartelle cliniche elettroniche (EHR) per fornire molteplici soluzioni, dall’aiutare i medici a esplorare i dati clinici in modo colloquiale e intuitivo a rispondere in modo più efficiente ai messaggi dei pazienti. Inoltre, i clienti Epic stanno ora utilizzando Azure Large Instances per ottenere la scalabilità necessaria per eseguire database Epic EHR di grandi dimensioni (fino a 50 milioni di accessi al database al secondo). Ciò consente ai clienti Epic di andare oltre i limiti precedenti delle soluzioni di infrastruttura cloud pubblica condivisa.

Microsoft ha lanciato un programma che consente a ogni partner di offrire valore al cliente sfruttando Microsoft AI e Microsoft Cloud. Il programma fornirà ai partner un portafoglio completo di investimenti per tutti i modelli di business dei partner, in ogni fase della maturità, utilizzando l’intero ciclo di vita del partner, inclusi onboarding, competenze, go-to-market, incentivi e co-selling. I partner esistenti sono stati spostati automaticamente nel nuovo programma, mantenendo i vantaggi e le designazioni esistenti. Il programma fornisce ai partner accesso a nuove offerte e vantaggi specifici per l’IA.

Per maggiori informazioni e scoprire tutte le altre novità del Microsoft Inspire 2023 vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale di Microsoft.

