I dispositivi Philips Hue, che fanno parte della famiglia di prodotti di illuminazione per smart home di Signify, nel pieno rispetto delle aspettative, sta ampliando in modo significativo il proprio raggio d’azione con il lancio di una nuova linea di prodotti pensati per la sicurezza domestica. L’azienda ha presentato le novità in occasione dell’IFA 2023 di Berlino, la più grande fiera tecnologica europea.

Philips Hue lancia le nuove telecamere Secure

I nuovi dispositivi consentiranno agli utenti di monitorare gli accessi e gli ambienti della propria abitazione, ricevendo notifiche in caso di aperture di porte e finestre o rilevando eventuali intrusi. Gli alert possono essere configurati in modo da attivare contemporaneamente le luci Hue, in un sistema integrato intelligente per scoraggiare i malintenzionati.

La gamma include videocamere di sicurezza cablate e wireless con risoluzione 1080p, visione notturna e possibilità di comunicare con eventuali visitatori tramite audio bidirezionale. Le camere possono essere utilizzate sia per interni che per esterni. Entrambi i modelli saranno disponibili ad autunno ad un prezzo di 200 euro per il modello cablato, e di 250 euro per quello wireless.

Per gli spazi esterni è stata presentata anche una videocamera con faretti integrati, che in caso di rilevazione di movimenti sospetti può accendersi istantaneamente illuminando la zona di luce colorata, che – almeno in teoria – dovrebbe spaventare i potenziali intrusi. Per questo modello in particolare l’attesa sarà più lunga: si parla di un possibile lancio nel primo trimestre del 2024, ad un prezzo consigliato per il pubblico di 350 euro.

Completano la gamma dei nuovi prodotti i sensori di contatto, posizionabili su porte e finestre, che inviano una notifica in caso di apertura indesiderata. Costano 40 euro l’uno, oppure 70 euro per il bundle da due pezzi. Tutti i dispositivi possono essere configurati e monitorati tramite l’app Hue, aggiornata di recente con una nuova sezione apposita.

Con questa mossa Philips Hue entra a gamba tesa in un settore molto competitivo e affollato, andando a confrontarsi direttamente con colossi del calibro di Ring e Nest, divisioni rispettivamente di Amazon e Google specializzate in sicurezza domestica.

Presto anche i dispositivi smart Philips Hue abbracceranno lo standard Matter

Ma le novità presentate da Signify per il sui prodotti di punta non finiscono qui. Dopo mesi di rinvii e incertezze, il bridge Philips Hue sta per ricevere il tanto atteso aggiornamento che introduce il supporto a Matter, il nuovo standard per prodotti smart home.

Tramite un aggiornamento software in roll out da settembre (dovrebbe arrivare a giorni), tutti i prodotti Hue, anche quelli lanciati nel 2012, diventeranno compatibili con Matter e interoperabili con dispositivi e app di altri produttori basati sullo stesso standard.

Matter, presentato nell’autunno 2021, mira a semplificare la frammentazione e mancanza di compatibilità tra le diverse soluzioni per la casa intelligente. È supportato da tutte le principali piattaforme del settore come Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit e Samsung SmartThings.

L’aggiornamento Matter permetterà agli accessori Hue di interagire tra loro in locale senza passare dal cloud, con potenziali miglioramenti in termini di velocità e reattività. Inoltre, gli utenti Alexa e Google Home potranno collegare più di un bridge Hue, superando il limite attuale di 50 luci per bridge.

Philips Hue aveva annunciato il supporto Matter per i primi mesi del 2023, ma a marzo la data non era ancora definita con precisione. L’attesa sta ora per finire e la compatibilità arriverà finalmente il prossimo mese, rendendo la lineup Hue pronta per le festività natalizie, quando molti utenti vorranno rinnovare i propri sistemi di illuminazione intelligente.

In contemporanea al lancio di Matter, sono state presentate anche nuove luci Hue tra cui catene luminose Festavia (arrivate alla seconda generazione) di diverse lunghezze pensate per interni ed esterni, e il sistema di illuminazione a binari Perifo già disponibile in Europa e in arrivo in questi mesi negli Stati Uniti.

