Grandi novità in casa Tineco, azienda leader nelle soluzioni per la pulizia della casa che, in occasione dell’edizione 2023 di IFA ha presentato quattro nuovi prodotti, tutti decisamente interessanti per le novità introdotti. Troviamo un nuovo aspirapolvere che introduce un accessorio importante, due lavapavimenti che rappresentano l’evoluzione dei modelli dello scorso anno, e un forno, con disponibilità diverse per ognuno.

Tineco PURE ONE STATION

La novità più interessante mostrata alla fiera di Berlino è indubbiamente Tineco PURE ONE STATION, una nuova soluzione 4-in-1 che promette di cambiare il modo in cui puliamo la casa. Un solo dispositivo, quattro funzioni, questa dunque la filosofia alla base del nuovo prodotto che oltre all’aspirapolvere cordless include una base multifunzione.

Al termine di ogni pulizia lo sporco raccolto dal pavimento o dalla casa viene automaticamente aspirato in un sacchetto presente nella base, una soluzione simile a quella che vediamo abitualmente nei robot aspirapolvere, con una capacità di 60 giorni per ridurre drasticamente la necessità di interventi manuali.

Durante l’aspirazione dello sporco vengono puliti tutti gli elementi, dalla spazzola motorizzata ai tubi di aspirazione, senza dimentica i filtri, per mantenere sempre molto elevata l’efficienza. Il particolare design della spazzola raccoglie peli e capelli ma evita che si aggroviglino, una soluzione ideale per chi ha animali in casa.

Previous Next Fullscreen

Ritroviamo la tecnologia iLoop Smart Sensor che adatta la potenza di aspirazione al livello di sporco rilevato sul pavimento. Anche la stazione utilizza la medesima tecnologia per effettuare la pulizia in base allo sporco presente sul dispositivo. Il filtro a 5 stadi permette di bloccare fino al 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, assicurando una elevata qualità dell’aria in uscita.

L’aspirapolvere ha una potenza di 270W, include una batteria da 4.000 mAh a 14,4V con una autonomia compresa tra 15 e 60 minuti, si ricarica in meno di 5 ore e dispone di uno schermo LED per visualizzare le informazioni più importanti. La stazione di carica ha una potenza di aspirazione di 550 watt per raccogliere lo sporco, include uno schermo LED e un sacchetto da 3 litri.

Tineco PURE ONE STATION sarà in vendita su Amazon e sullo store ufficiale a 799 euro a partire dal 4 settembre.

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO

La seconda novità si chiama Tineco FLOOR ONE S7 COMBO, la soluzione definitiva per le pulizie, grazie alla sua capacità di trasformarsi da aspirapolvere in lavapavimenti in un batter d’occhio. Il sistema Fresh Water Mopping consente di lavare sempre con acqua pulita, con un serbatoio separato dedicato all’acqua sporca.

La spazzola ZeroTangle riesce a raccogliere ogni tipo di sporco, senza che peli e capelli finiscano per ingarbugliarsi, mentre il sensore iLOOP Smart adegua la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione allo sporco rilevato sul pavimento. L’autonomia raggiunge i 40 minuti per la funzione lavapavimenti e 65 minuti per la fase di aspirazione, un risultato di tutto rispetto.

La spazzola è priva di bordi su entrambi i lati, così da pulire alla perfezione anche lungo i bordi e opera un effetto di trazione che rende ancora più semplice le pulizie di casa. Tineco FLOOR ONE S7 COMBO sarà in vendita nelle prossime settimane, a un prezzo che non è ancora stato reso noto.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM

Se preferite la potenza e l’igiene garantita dal vapore, ecco Tineco FLOOR ONE S7 Steam che combina la potenza di un aspirapolvere cordless, di una lavapavimenti e di un pulitore a vapore in un unico dispositivo. Il vapore riscaldato fino a 140 gradi garantisce una perfetta igiene insieme alla rimozione dello sporco più ostinato, senza che ne resti traccia alcuna.

Sono presenti le tecnologie che hanno reso famoso il brand, per riconoscere lo sporco, raccogliere l’acqua sporca e pulire sempre e solo con acqua pulita. Anche in questo caso il prezzo di vendita non è ancora stato ufficializzato e sarà necessario attendere ancora qualche settimana per l’inizio della commercializzazione.

Tineco OVENI ONE

Tineco OVENI ONE va a espandere l’offerta di prodotti dedicata alla cucina. Il forno intelligente opera tramite una companion app e il controllo intelligente delle temperature, per aiutare chiunque, dal cuoco provetto all’utente più inesperto, a ottenere pietanze prelibate.

OVENI ONE è in grado di cuocere a vapore, arrostire, grigliare, cucinare e friggere, seguendo le centinaia di ricette presenti nell’app e aggiungendone di nuove, anche personalizzate. Tutte le fasi della cottura possono essere comodamente seguite utilizzando l’ampio schermo touch da 7,84 pollici su cui visualizzare anche tutte le istruzioni.

Nel corso dei prossimi mesi il prodotto sarà commercializzato a un prezzo che non è ancora stato comunicato dall’azienda.