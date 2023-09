Come ormai da tradizione, anche quest’anno TP-Link sarà presente a IFA, l’evento europeo più importante relativo al mondo tech che come ogni anno ci darà un assaggio sulle novità che vederemo sul mercato consumer nei prossimi mesi. TP-Link è un’azienda da sempre in prima linea nel settore del networking, con particolare attenzione al segmento consumer/domestico e all’innovazione delle reti e degli standard di sicurezza, vero punto focale di questa edizione della fiera di Berlino. Ricordiamo che IFA aprirà ufficialmente i battenti domani, mentre oggi si parla di anteprime rivolte alla stampa che non esitiamo a proporvi a seguire; si parte dai dispositivi per la smart home con standard Matter ai più recenti router e range extender Wi-Fi 7 oltre ai sistemi mesh, sempre più diffusi.

TP-Link a IFA 2023 punta tutto sul WiFi 7

Al pari degli altri competitor, TP-Link mira a promuovere soprattutto la nuova generazione di dispositivi di rete che sposano lo standard WiFi 7, in realtà già inaugurati lo scorso anno ma ora in arrivo sul mercato consumer per conquistare la massa e in particolare chi punta a una rete senza fili affidabile e soprattutto ad alte prestazioni. Tra i prodotti WiFi 7 in mostra spiccano sicuramente i router top di gamma Archer BE900 e BE550, l’entry-level Archer BE230, appositamente ottimizzato per le esigenze dei gamer, e i range extender RE655BE, RE550BE e RE800BE; a questi si aggiungono poi i sistemi mesh che supportano lo standard Wi Fi-7: Deco BE65, BE65-5G e BE85.



Annunciato già nel 2019, lo standard Matter ha fatto il suo ingresso nel mondo della smart home con lo scopo di rendere più semplice e sicura l’integrazione e l’utilizzo dei dispositivi smart domestici. A questo proposito TP-Link svelerà a IFA 2023 i primi prodotti compatibili, nel dettaglio si tratta delle prese intelligenti Tapo P100 e P115, caratterizzati dal suffisso “M” per indicare la certificazione Matter, della multipresa P300M e della lampadina Wi-Fi L535E (piuttosto interessante aggiungiamo).

Non mancherà poi la nuova generazione di videocamere di sicurezza, sensori smart e un importante aggiornamento OTA per gli Hub Tapo H200 e H500 che li renderà compatibili con i nuovi prodotti dotati di standard Matter; con questa mossa quindi TP-Link consentirà agli utenti di beneficiare di tutti i vantaggi di Matter senza costi aggiuntivi.

