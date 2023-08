Philips Hue è il famoso marchio dell’azienda Signify (proprietaria anche del marchio Wiz) leader nel settore dell’illuminazione intelligente, il brand vanta una serie di dispositivi molto apprezzati dagli utenti, ma sembra che nei piani della società ci sia di più.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Hueblog, sembra che nel prossimo futuro l’azienda possa espandersi nel settore delle videocamere di sorveglianza; scopriamo insieme qualche dettaglio.

Philips Hue guarda alla fusione di telecamere e illuminazione

Secondo quanto riportato, il CEO di Signify Eric Rondolat ha rivelato alcuni dettagli sui futuri piani dell’azienda in occasione di una teleconferenza; alla prossima Fiera internazionale dell’elettronica di consumo a Berlino (IFA) Philips Hue potrebbe svelare un nuovo sistema di monitoraggio domestico.

Dalle parole di Rondolat traspare come l’azienda abbia intenzione di unire il campo in cui già opera con successo, l’illuminazione, con la sicurezza di modo che siano interoperabili: “L’idea qui è anche quella di utilizzare la sicurezza per l’illuminazione e l’illuminazione per la sicurezza“.

Il Ceo fornisce anche un esempio di come potrebbero funzionare i nuovi dispositivi, se un ladro facesse irruzione in un’abitazione attivando il sistema di allarme, tutte le luci inizierebbero a lampeggiare di rosso. Secondo il CEO infatti i segnali sonori degli allarmi domestici non sono udibili a distanza (soprattutto se interni all’abitazione), mentre le luci sono molto più visibili.

Le future telecamere di sicurezza Philips Hue dovrebbero poter essere utilizzate anche per l’illuminazione, potrebbero per esempio rilevare il movimento e attivare automaticamente l’illuminazione, in modo simile a quanto è già possibile con il sensore di movimento Hue.

Rondolat spende qualche parola anche riguardo alla protezione dei dati e relativa tutela della privacy degli utenti, specificando che “Le nostre telecamere saranno le prime con crittografia end-to-end“, suggerendo che nemmeno la stessa azienda dovrebbe essere in grado di decrittografare i dati.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito, anche la presunta realizzazione di una telecamera di sicurezza con illuminazione e sensori per il rilevamento dei movimenti incorporata è solo una congettura, bisognerà con ogni probabilità attendere IFA per scoprire cosa Philips Hue ha in serbo per i propri utenti.

Potrebbe interessarti anche: Philips Hue non adotterà subito lo standard Matter