Continua senza sosta la corsa ai rumor sul successore di Nintendo Switch, la prossima console della casa giapponese che prenderà il posto dell’attuale ibrida e che secondo diverse voci potrebbe essere più vicina del previsto, con un lancio a partire già dal prossimo anno.

Se i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 sono già in mano agli sviluppatori di videogiochi, è lecito aspettarsi un lancio della console nel prossimo futuro. L’anno fiscale per Nintendo si concluderà il prossimo marzo 2024 ed è impensabile che la compagnia possa tirare avanti un altro anno con l’attuale console che, seppur continui a vendere nonostante i molteplici anni alle spalle, comincia a registrare un calo fisiologico.

Lo stesso leaker che ha lanciato l’indiscrezione sul nome della prossima console, che a sua detta dovrebbe chiamarsi Nintendo FOCUS, è tornato a far parlare di sé rilasciando nuovi dettagli sui titoli di lancio della console di prossima generazione, assieme a nuovi dettagli sul Pro Controller e sulla presunta retrocompatibilità della console.

Mario Kart 9 tra i titoli di lancio di Nintendo Switch 2?

Trattandosi di rumor provenienti da una fonte al momento non affidabile, è opportuno prendere tutte le informazioni con le dovute pinze. Il leaker insiste sul fatto che la prossima console si chiamerà Nintendo FOCUS e che sarà lanciata sul mercato il prossimo ottobre 2024 assieme ad un nuovo capitolo di Mario Kart, che si aggiunge ai già citati Arms 2 e F-Zero Titans.

C’è tanta discussione in rete su quello che dovrebbe essere il nome del prossimo capitolo del racing game di Nintendo. Alcuni pensano che il nome giusto dovrebbe essere Mario Kart 9, successore dell’attuale Mario Kart 8 Deluxe, mentre altri vorrebbero il titolo di Mario Kart 10 o Mario Kart X perché la stessa Nintendo reputa Mario Kart Tour, il gioco per dispositivi mobili, un capitolo principale del franchise.

La fonte conferma comunque il titolo di Mario Kart 9, pubblicando anche quello che dovrebbe essere il logo del presunto gioco in sviluppo presso le sedi di Nintendo fin dal 2018. A sua detta si tratterebbe del più grande gioco crossover della casa giapponese, che andrebbe a sostituire l’amatissimo Super Smash Bros.

Il post pubblicato su X, poi cancellato, prosegue con l’immagine del Pro Controller di Nintendo Switch 2/FOCUS, che dovrebbe chiamarsi FOCUS Pro 1 e riprendere il design dell’attuale Pro Controller di Nintendo Switch. Il pad dovrebbe essere dotato di HD Rumble e feedback aptico, oltre che di un microfono.

Per quanto riguarda la retrocompatibilità per i vecchi titoli, al momento non ancora confermata per la nuova console ma fortemente voluta dai consumatori, la fonte afferma che Nintendo potrebbe richiedere 2.99 dollari per ognuno dei suoi titoli first party per renderli compatibili con Nintendo FOCUS, in maniera simile a ciò che fa già Sony con le patch next gen dei titoli Playstation 4 su Playstation 5.