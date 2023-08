Annunciato durante la Gamescom che si è tenuta lo scorso anno, la protezione antipirateria di Denuvo è ufficialmente compatibile con Nintendo Switch a partire da oggi.

Il Nintendo Switch Emulator Protection sviluppato da Denuvo diventa quindi un middleware autorizzato da Nintendo: si tratta di una tecnologia il cui scopo è quello di impedire l’emulazione dei giochi Switch su PC, andando a bloccare, o quantomeno a provarci, la pirateria che ha da sempre colpito le console della casa giapponese.

Nintendo non è direttamente coinvolta nella creazione di questo strumento, ma ha deciso comunque di metterlo a disposizione per tutti gli sviluppatori che potranno andare ad integrarlo all’interno dei propri giochi. Il CEO di Irdeto, sviluppatore di Denuvo, ha dichiarato che la tecnologia antipirateria da loro sviluppata sarà perfettamente integrata nel codice dei titoli e non andrà ad intaccare in nessun modo le performance di questi ultimi.

Resta da vedere quali titoli futuri sfrutteranno questa possibilità, così come quali dei titoli già rilasciati sul mercato saranno aggiornati con una patch correttiva che andrà ad inserire questo importante strumento antipirateria all’interno del codice.

Nintendo Switch 2 si chiamerà in un altro modo?

Nel frattempo continuano senza sosta le indiscrezioni attorno al lancio di Nintendo Switch 2, successore della console ibrida che ha fatto la fortuna di Nintendo negli ultimi anni. Stando ai rumor delle scorse settimane il lancio potrebbe essere più vicino del previsto, mentre ad oggi sono emersi nuovi dettagli sui titoli di lancio della console e sul suo ipotetico nome.

La fonte che ha lanciato l’indiscrezione, che è la stessa che ha dichiarato che Nintendo Switch 2 potrebbe essere lanciata al prezzo di circa 430 dollari, sostiene che la nuova console prenderà il nome di Nintendo FOCUS. In allegato al post su X, il leaker ha anche postato quello che dovrebbe essere il presunto logo della console.

Va detto che il logo qui sopra potrebbe riferirsi anche ad un servizio o ad una periferica che verranno lanciati assieme alla console e non al nome effettivo del successore di Nintendo Switch. Mantenere lo stesso nome con l’aggiunta di un “2” renderebbe la console immediatamente riconoscibile per i consumatori come un successore diretto, evitando insuccessi come già accaduto con il lancio di Nintendo WiiU ormai diversi anni fa.

La fonte continua affermando che Nintendo Switch 2 potrebbe avere tra i titoli di lancio il seguito di Arms, il picchiaduro atipico lanciato qualche anno fa su Switch, così come un nuovo F-Zero, chiamato Titans, che riesumerebbe la serie dal dimenticatoio dopo l’ultimo capitolo lanciato nel 2004.

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le dovute precauzioni: i rumor sulla nuova console di Nintendo si fanno sempre più insistenti, segno che un annuncio dovrebbe essere ormai imminente, ma il rischio di rumor fake è sempre dietro l’angolo.